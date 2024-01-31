Физическая активность связана с увеличением объема мозга, выяснили ученые

Ученые классифицировали физическую активность на умеренную и интенсивную. Умеренная физическая активность была определена как деятельность, которая увеличивает частоту сердечных сокращений и дыхания (быстрая ходьба или езда на велосипеде в небыстром темпе), но при этом позволяет разговаривать. Интенсивная физическая активность, напротив, характеризовалась как более напряженная. Испытывая нагрузку такого уровня, человек не может произнести более нескольких слов без перерыва для дыхания. Участники сообщили, сколько времени было затрачено на оба вида деятельности в течение последних (с момента начала исследования) двух недель.