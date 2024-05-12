Фитнес-эксперт Каневский рассказал о пользе единоборств для женщин

Я 21 год работаю в фитнес-отрасли и за этот период как тренер трудился в разных клубах. Это и крупные сетевые игроки, и «одиночки». Но, где бы я не работал, в любом заведении в обязательном порядке был тренажерный зал, зал групповых программ, часто можно было встретить занятия по йоге, пилатесу, танцам. В общем, все массовые направления, характерные для отрасли.