Финансовый стресс влияет на здоровье сильнее, чем горе

В исследовании приняли участие пять тысяч человек старше 50 лет. Профили риска устанавливались по показателям биомаркеров в крови: кортизола (гормон стресса), С-реактивного белка (CRP) и фибриногена, которые являются иммунными игроками, реагирующими на воспаление, и инсулин-фактора роста-1 (IGF-1), связанный со старением и долголетием. Во внимание взяли шесть факторов стресса: финансовое напряжение, уход за больными, инвалидность, тяжелая утрата, болезнь, развод.