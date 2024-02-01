Финансовый стресс влияет на здоровье сильнее, чем горе

Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Кингз-колледжа в Великобритании доказали, что стресс из-за денег связан с долгосрочными изменениями ключевых показателей здоровья, включая связанные с иммунной, нервной и гормональной системами. Работа опубликована в журнале Brain, Behavior and Immunity.
В исследовании приняли участие пять тысяч человек старше 50 лет. Профили риска устанавливались по показателям биомаркеров в крови: кортизола (гормон стресса), С-реактивного белка (CRP) и фибриногена, которые являются иммунными игроками, реагирующими на воспаление, и инсулин-фактора роста-1 (IGF-1), связанный со старением и долголетием. Во внимание взяли шесть факторов стресса: финансовое напряжение, уход за больными, инвалидность, тяжелая утрата, болезнь, развод.
У участников исследования, которые сообщили, что испытывают стресс только из-за финансов, на 60% повышался риск столкнуться с серьезными проблемами здоровья в течение последующих четырех лет. При этом при каждом дополнительном напряжении, вызванном, например, разводом, показатель увеличивалась на 19%.
Ученые уточнили, что полученные результаты остаются значимыми вне зависимости от генетики, социально-экономических факторов, возраста, пола или образа жизни.
Специалисты предполагают, что финансовый стресс в целом ухудшает качество жизни, влияя на все аспекты жизни. Он может привести к семейным конфликтам, социальной изоляции и даже голоду.
Полученные результаты не обязательно означают, что стресс напрямую вызывает долгосрочные проблемы со здоровьем. Однако они предполагают, что напряжение оказывает значительное влияние на стареющий организм, а некоторые его формы могут иметь более серьезные физические последствия, чем другие.
Острый стресс запускает в организме множество гормональных изменений, из-за чего учащается дыхание, пульс, увеличивается кровяное давление. Иммунная система также реагирует и вырабатывает больше противовоспалительных молекул. Это, в свою очередь, может привести к хронической активации иммунитета, что может усугубить как физическое, так и психическое здоровье.
Ранее ученый объяснила, как стресс влияет на показатели иммунитета.
Анна Морозова