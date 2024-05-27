Финансовая яма. Эксперт назвал четыре способа выбраться из долгов

Если долги стали неотъемлемой частью жизни, это значит только одно — нехватку финансового образования, рассказал aif.ru эксперт по личным финансам Максим Темченко. Он назвал четыре метода выхода из ситуации и перехода от долгов к накоплениям.
Заняться своим образованием
Многие не получают финансового образования только потому, что не знают, что этому тоже надо учиться. Другие не находят своего тренера, покупают непроверенные курсы и быстро разочаровываются. Некоторые боятся заниматься финансовым образованием, так как любое образование — это необходимость прикладывать усилия, тратить свое время и, вероятно, деньги.
Какая бы причина ни была, важно понять, что до тех пор, пока не начнешь заниматься своими финансами, сбежать из долговой ямы не получится.
Понять, зачем нужны деньги
Каждому следует задать себе этот вопрос, считает эксперт. Для того, чтобы жить жизнью мечты, путешествовать 10 раз в год, купить большой дом — ответ может быть любой. Однако знание этого ответа поможет в будущем.
Без такой причины все усилия по достижению финансовой свободы будут напоминать топтание на месте, считает эксперт.
Оценить окружение
Полезно бывает посмотреть на то, как живут люди вокруг. Выживают ли они или живут жизнью мечты? Вероятно, большинство именно выживает, причем это состояние длится годами, десятилетиями, до самой смерти. Понять разницу между жизнью мечты и выживанием — первый важный шаг на пути к финансовой свободе и большим деньгам.
Понять, какой жизни человек хочет для себя
Жить жизнью мечты — это выбор, который мы делаем каждый день, каждую минуту и каждую секунду жизни. Когда человек определится, какой жизнью хочет жить, это будет иметь прямое отношение к тому, каким будет его финансовое состояние.