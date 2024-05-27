Финансовая яма. Эксперт назвал четыре способа выбраться из долгов

Полезно бывает посмотреть на то, как живут люди вокруг. Выживают ли они или живут жизнью мечты? Вероятно, большинство именно выживает, причем это состояние длится годами, десятилетиями, до самой смерти. Понять разницу между жизнью мечты и выживанием — первый важный шаг на пути к финансовой свободе и большим деньгам.