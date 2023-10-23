Фильм об арктической экспедиции московских школьников победил на международном кинофестивале

«В первую очередь это победа наших отважных юных путешественников — школьников. Без их целеустремленности и желания открыть новые горизонты не было бы таких уникальных и ярких кадров. Участники экспедиции делятся своими впечатлениями и рассказывают, каково это — стать настоящим полярником в 16 лет. Также показан непростой быт ребят в Арктике: многочасовые переходы, приготовление еды в условиях вечной мерзлоты, исследования, кроме того, запечатлена встреча с белым медведем. Нашей команде удалось собрать уникальный видеоматериал, доснять интервью с ребятами после возвращения и смонтировать все это в единый фильм, который будет интересен зрителю любого возраста, особенно тем, кто мечтает связать свою жизнь с наукой и Севером», — приводятся в материале слова продюсера фильма, руководителя PR-службы департамента образования и науки города Москвы Натальи Цымбаленко.