Фильм об арктической экспедиции московских школьников победил на международном кинофестивале

«В первую очередь это победа наших отважных юных путешественников — школьников. Без их целеустремленности и желания открыть новые горизонты не было бы таких уникальных и ярких кадров. Участники экспедиции делятся своими впечатлениями и рассказывают, каково это — стать настоящим полярником в 16 лет. Также показан непростой быт ребят в Арктике: многочасовые переходы, приготовление еды в условиях вечной мерзлоты, исследования, кроме того, запечатлена встреча с белым медведем. Нашей команде удалось собрать уникальный видеоматериал, доснять интервью с ребятами после возвращения и смонтировать все это в единый фильм, который будет интересен зрителю любого возраста, особенно тем, кто мечтает связать свою жизнь с наукой и Севером», — приводятся в материале слова продюсера фильма, руководителя PR-службы департамента образования и науки города Москвы Натальи Цымбаленко.
Сообщается, что документальный фильм «Большая арктическая экспедиция» рассказывает о приключениях московских школьников на мысе Челюскин, самой северной точке Евразии, в мае 2022 года.
14 старшеклассников отправились за полярный круг вместе с путешественником, директором столичного центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий» Матвеем Шпаро и запечатлели самые яркие моменты экспедиции на видео.
Как уточняется в материале, фильм уникален и тем, что значительная его часть рассказывает об истории исследования Крайнего Севера и его первооткрывателях, а также о сказках и легендах северных народов России. Информация представлена в виде мультфильмов, органично встроенных в повествование и позволяющих легче усваивать факты. Фильм создала команда Медиацентра столичного департамента образования и науки. Идейным вдохновителем стал Матвей Шпаро, а редактором и режиссером — Ольга Старокожева. Посмотреть фильм можно на портале «Школа. Москва», а также на Московском образовательном канале.