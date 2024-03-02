Фильм «Мастер и Маргарита» собрал в прокате более 2 млрд руб

«Мастеру и Маргарите» присвоен возрастной рейтинг «18+». Ранее из картин «для взрослых» ближе всего к рубежу 2 млрд руб. смог приблизиться голливудский «Джокер». В 2019 году он заработал 1,89 млрд руб. При этом картина остается лидером по посещаемости среди фильмов «18+» — ее посмотрели 6,8 млн зрителей, что на 30% больше аудитории «Мастера и Маргариты» (4,8 млн).