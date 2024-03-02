Фильм «Мастер и Маргарита» собрал в прокате более 2 млрд руб

Фильм «Мастер и Маргарита» при бюджете 1,2 млрд руб. собрал в прокате уже более 2 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино.
Картина вышла на большие экраны 25 января 2024 года и за свой первый уик-энд заработала 415 млн руб., заняв первое место в рейтинге по сборам. Отметку 1 млрд руб. ее сборы превысили 6 февраля.
Самыми кассовыми фильмами в истории российского проката остаются «Чебурашка» (3,528 млрд руб.), «Аватар» (3,517 млрд руб.) и «Холоп» (3,074 млрд руб.).
«Мастеру и Маргарите» присвоен возрастной рейтинг «18+». Ранее из картин «для взрослых» ближе всего к рубежу 2 млрд руб. смог приблизиться голливудский «Джокер». В 2019 году он заработал 1,89 млрд руб. При этом картина остается лидером по посещаемости среди фильмов «18+» — ее посмотрели 6,8 млн зрителей, что на 30% больше аудитории «Мастера и Маргариты» (4,8 млн).
Сюжет «Мастера и Маргариты» режиссуры Михаила Локшина разворачивается в «альтернативной» Москве 1930-х. В театр на репетицию спектакля спешит известный писатель (Евгений Цыганов). На входе его встречает Гелла (Полина Ауг) — молодая актриса, приехавшая из провинции. После мимолетного знакомства в жизни литератора начинается серия трагических происшествий.
Главные роли в «Мастере и Маргарите» исполнили супруги Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Воланда сыграл немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»), Понтия Пилата — датчанин Клас Банг («Квадрат», «Варяг» и сериал «Дракула»), а Иешуа — Аарон Водовоз («King's Man: начало»).