Февраль и март названы невыгодными месяцами для отпуска в 2024 году

«Согласно Трудовому кодексу, первые два часа переработок работодатель должен оплатить не менее чем в полуторном размере, а далее — не менее чем в двойном размере. Также работник может попросить заменить такую оплату дополнительным выходным днём. Однако стоит понимать, что это не касается сотрудников, которые работают по сменному графику. В этом случае, если им выпадают рабочие дни на праздники, оплата по повышенной ставке не предусмотрена», — заключила специалист.