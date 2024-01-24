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19:55 (мск), источник: RT на русском

Фестиваль иностранных культур пройдет 26 января в Казани

Фестиваль иностранных культур Global Fest пройдёт 26 января в Казани.

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Источник: мэрия Казани

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на мэрию.

Свои творческие номера представят иностранные студенты, которые обучаются в университетах Казани. Цель фестиваля — создание атмосферы взаимопонимания и уважения к культурным различиям между странами.

Также запланированы мастер-классы, показы театральных постановок.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске пройдёт выставка-форум «Марафон семейных ценностей». Она запланирована на 27 января и приурочена к началу Года семьи.

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