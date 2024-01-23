Фермерские продукты оставляют в 6 раз больше углеродного следа

Новое международное исследование, проведенное Мичиганским университетом, показывает, что фрукты и овощи, выращенные на городских фермах и в садах, приносят огромный вред экологии. Согласно результатам, опубликованным в журнале Nature, их производство оставляет углеродный след, который в среднем в шесть раз превышает выбросы овощей, полученных в результате овощеводства.

Так помидоры, выращенные в почве городских участков под открытым небом, имеют более низкую интенсивность выбросов углерода, чем те, что были выращены в обычных теплицах. Однако тепличные овощи выделяют намного больше выбросов в атмосферу по сравнению с сельскохозяйственными. Ситуация усугубляется тем, что разбивать небольшой огород на участке частного дома стало модным хобби.

Несмотря на убедительные доказательства социальных и пищевых преимуществ городского сельского хозяйства, его углеродный след остается недостаточно изученным. Исследование американских ученых было направлено на заполнение некоторых пробелов в знаниях путем сравнения уровня выбросов от производства овощей на разных территориях.

В нем использовались данные 73 городских ферм и садов из пяти стран. Были проанализированы три типа объектов: городские фермы (профессионально управляемые и ориентированные на производство продуктов питания), индивидуальные сады (небольшие участки, управляемые отдельными садовниками) и коллективные сады (общественные пространства, управляемые группами садовников).

Для каждого участка исследователи рассчитали изменяющие климат выбросы парниковых газов, связанные с материалами и деятельностью на ферме, в течение всего срока производства урожая. Выяснилось что в среднем продукты питания, произведенные на территории города, выделяют 0,42 килограмма эквивалентно одной порции (0,07 килограмма) углекислого газа, выделяемых овощами на крупных фермах.

Фермеры и садовники на городских сельскохозяйственных объектах во Франции, Германии, Польше, Великобритании и США были ежедневно вели записи всего сельскохозяйственного сезона 2019 года. Вклады в городские сельскохозяйственные объекты подразделялись на три основные категории: инфраструктура (например, приподнятые грядки, на которых выращиваются продукты питания), материалы (включая компост, удобрения, ткань для борьбы с сорняками и бензин для техники) и водные ресурсы.

Исследователи определили способа сделать городские сады более экологичными:



Продлить срок службы материалов и конструкций (грядки, навесы, компостные ямы и т. д. ),.

Использовать городские отходы в качестве ресурсов для всеобщего доступа (сбор дождевой воды и общая компостная куча),

Обеспечить высокий уровень социальных льгот для владельцев земель, которые уменьшат необходимость в выращивании овощей на участке.



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Олеся Маевская