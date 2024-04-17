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Феодулов день. Что можно и что нельзя делать 18 апреля 2024 года

18 апреля 2024 года отмечается перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея России. Также в этот день вспоминают святых мучеников Феодула и Агафопода. В народе мученика Феодула прозвали Федулом Ветреником. Такое название он получил, потому что на смену холодным ветрам приходят теплые. Отсюда появились поговорки — «Федул — теплый ветер надул», «На Федула окно отворил — избу без дров натопил».

Источник: Аргументы и факты

Кто такие Агафопод и Феодул?

Агафопод и Феодул жили в городе Фессалоники в III—IV вв.еках, состояли в одном церковном приходе и проповедовали христианство. Дьякон Агафопод уже был в преклонных летах, а Феодул — наоборот, очень молод. Однажды юному чтецу во сне явился неизвестный и вложил ему в руку какой-то предмет. Проснувшись, он обнаружил в руке большой перстень с изображением Креста. С помощью него он стал исцелять больных и обращать язычников.

Начались гонения на христиан, но Агафопод и Феодул безбоязненно продолжали проповедовать, за что были схвачены и доставлены на суд. Несмотря на уговоры правителя, оба не согласились под страхом мучений и смерти перейти в язычество и заявили, что выбирают жизнь вечную.

Ночью святые увидели одинаковый сон: во время кораблекрушения их обоих выбросило волной на берег в сияющих одеяниях. Когда Агафопода и Феодула приказали бросить в море с привязанными к каждому камнями, они приняли это как повторное крещение и омовение перед тем, как преставиться Богу. Их тела действительно выбросило волной на берег — без камней и пут, но в светлых одеждах.

Кто такой святитель Иов?

Иов (при рождении Иоанн) родился в 30-е годы ХVI в. в городе Старицы Тверской губернии. Он был отдан на воспитание в Старицкий Успенский монастырь и там принял монашество с наречением имени Иов. Когда обитель посетил царь Иоанн Грозный, то Иов настолько ему понравился, что он был возведен в сан архимандрита. Потом он был настоятелем московских монастырей, потом стал епископом Коломенским, а далее — митрополитом Московским.

23 января 1589 года при участии патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января — торжественное поставление митрополита Иова в патриарха Московского и всея Руси. Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, читал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол.

Со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей, начался период государственных нестроений, известный в истории России как Смутное время. Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные грамоты, в которых Лжедмитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти грамоты отрезвили многих.

Потом патриарх Иов предал анафеме Лжедмитрия и поддерживающих его изменников. И когда город был сдан самозванцу и полякам, патриарх Иов отказался присягнуть Лжедмитрию и был низложен. Слуги Лжедмитрия ворвались в Успенский собор Кремля. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца сорвали с патриарха архиерейское облачение и не дали окончить литургию.

Он претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь. В конце дней своих он благословил на патриаршество митрополита Казанского Ермогена. В 1607 году патриарх Иов скончался и был погребен в Успенском Старицком монастыре. А в 1652 году мощи святителя перенесены в Москву в Успенский собор.

Что можно делать 18 апреля 2024 года?

  • В этот день принято настежь открывать окна и проветривать квартиры.
  • Хороший день, чтобы мыть окна.
  • Следует перестирать полотенца.

Что нельзя делать 18 апреля 2024 года?

  • Нельзя ничего выбрасывать из окна.
  • Нельзя, чтобы окна были закрыты.
  • Нельзя впускать кошку в окно.