Феодулов день. Что можно и что нельзя делать 18 апреля 2024 года

Ночью святые увидели одинаковый сон: во время кораблекрушения их обоих выбросило волной на берег в сияющих одеяниях. Когда Агафопода и Феодула приказали бросить в море с привязанными к каждому камнями, они приняли это как повторное крещение и омовение перед тем, как преставиться Богу. Их тела действительно выбросило волной на берег — без камней и пут, но в светлых одеждах.