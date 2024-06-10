Феодосиев день. Что можно и что нельзя делать 11 июня 2024 года

После Октябрьской революции 1917 года на Никольском погосте был создан колхоз, но существовал он недолго. По свидетельству старожилов в годы гонений на Церковь безбожные активисты попытались вынести святое Распятие из Крестовоздвиженского храма Никольского погоста, «но Крест словно налился свинцом, и они не смогли его сдвинуть». Тогда они попытались распилить его, «но зубья пилы наткнулись на необъяснимо твердый материал и сломались, словно Крест был вырезан не из дерева, а из камня».