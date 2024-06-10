Феодосиев день. Что можно и что нельзя делать 11 июня 2024 года

11 июня 2024 года православные чтят память преподобной Феодосии Константинопольской и вспоминают явление Честного и Животворящего Креста Господня близ града Ростова Великого на Сахотском болоте.
Согласно летописным сведениям, явление это произошло около 1423 года, и вместе с Крестом, явился так же образ чудотворца Николая Мирликийского. С той поры в этом месте стали происходить чудеса исцеления.
После Октябрьской революции 1917 года на Никольском погосте был создан колхоз, но существовал он недолго. По свидетельству старожилов в годы гонений на Церковь безбожные активисты попытались вынести святое Распятие из Крестовоздвиженского храма Никольского погоста, «но Крест словно налился свинцом, и они не смогли его сдвинуть». Тогда они попытались распилить его, «но зубья пилы наткнулись на необъяснимо твердый материал и сломались, словно Крест был вырезан не из дерева, а из камня».
В 1940 году Крест был перенесен верующими из закрытого Крестовоздвиженского храма в храм святителя Иоанна Златоуста села Годеново нынешней Ярославской области. В 1997 году Златоустовский храм стал подворьем Переславского Никольского женского монастыря и к 2008 году был полностью отреставрирован. В настоящее время на поклонение Кресту, особенно 11 июня, в день его явления, стекается множество паломников.
Кто такая преподобная Феодосия Константинопольская?
Феодосия родилась в VIII веке в Константинополе богатой христианской семье. После смерти родителей она приняла постриг, раздала имущество и ушла в женский монастырь. Она прославилась, как защитница иконы Спасителя от воинов императора Льва III Исавра. Святыню пытались снять с храма над Медными воротами, который икона украшала более 400 лет. Солдаты перебили всех противостоящих им монахинь, а Феодосию, которая защищала образ особенно ревностно в назидание, заточили в темницу и пытали.
В течение недели ей ежедневно наносили по сто ударов, а на восьмой день повели по улицам, жестоко избивая по пути. Умерла от ударов. На месте ее захоронения, которое получило название гробница Феодосии Константинопольской, стали происходить чудесные исцеления больных.
Что можно делать 11 июня 2024 года?
— День нужно провести весело.
— Отличный день для рыбалки.
— Хорошо работать на огороде и в саду.
Что нельзя делать 11 июня 2024 года?
— Нельзя начинать новые дела.
— Нельзя прыгать и бегать.
— Нельзя начинать путешествия.
— Нельзя начинать ссоры.
— Нельзя тосковать и печалиться.
— Нельзя днем смотреть на солнце.
— Нельзя охотиться.
— Нельзя играть свадьбы.