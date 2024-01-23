Федосеев день. Что можно и что нельзя делать 24 января 2024 года

Феодосий родился в Каппадокии, в семье благочестивых христиан. Еще подростком он понял, что его удел — отшельничество и, когда подрос, перебрался в Палестину и стал жить в той самой пещере, где когда-то ночевали волхвы, пришедшие на поклон к новорожденному Иисусу. В ней он прожил 30 лет, молясь о человечестве. За что Христос наделил его способностью к чудотворению. К Феодосию потянулись люди. Когда в пещере стало тесно, он покинул ее и пошел по пустыне, держа в руках кадило с потухшими углями. И вдруг кадило внезапно вспыхнуло, Феодосий расценил случившееся как знак Всевышнего. На этом месте под его руководством был построен монастырь. При нем открыли приюты для странников и престарелых и больницу. При императоре Анастасии начались гонения на христиан, и Феодосий не испугался, отправился в Иерусалим, где заявил: «Кто не почитает четыре Вселенских Собора, да будет анафема». За это Феодосия заточили в тюрьму, где он провел много времени. Святитель прожил до 105 лет и умер своей смертью.