Федосеев день. Что можно и что нельзя делать 24 января 2024 года
24 января 2024 года православные вспоминают преподобного Феодосия Великого.
24 января 2024 года православные вспоминают преподобного Феодосия Великого.
24 января 2024 года христиане отмечают день памяти преподобного Феодосия Великого, Киновиарха. В народном календаре он называется Федосеев день, Федосей Весняк. Наши предки считали, что это лютует нечистая сила, которая вышла из укромных мест во время шумных Рождественских святок.
Феодосий родился в Каппадокии, в семье благочестивых христиан. Еще подростком он понял, что его удел — отшельничество и, когда подрос, перебрался в Палестину и стал жить в той самой пещере, где когда-то ночевали волхвы, пришедшие на поклон к новорожденному Иисусу. В ней он прожил 30 лет, молясь о человечестве. За что Христос наделил его способностью к чудотворению. К Феодосию потянулись люди. Когда в пещере стало тесно, он покинул ее и пошел по пустыне, держа в руках кадило с потухшими углями. И вдруг кадило внезапно вспыхнуло, Феодосий расценил случившееся как знак Всевышнего. На этом месте под его руководством был построен монастырь. При нем открыли приюты для странников и престарелых и больницу. При императоре Анастасии начались гонения на христиан, и Феодосий не испугался, отправился в Иерусалим, где заявил: «Кто не почитает четыре Вселенских Собора, да будет анафема». За это Феодосия заточили в тюрьму, где он провел много времени. Святитель прожил до 105 лет и умер своей смертью.
Нужно сходить в церковь. Там следует поставить свечу, прося помощи в семейных делах. Святитель считается покровителем пожилых и бедных людей.
Вечером положено ходить в гости к родственникам или принимать их у себя дома.
Положено печь пироги с зеленью.
Нельзя бродить без дела по улице после заката солнца, в идеале — нужно вернуться домой засветло.
Нельзя отправляться в лес и вообще на прогулку в одиночестве.
Нельзя мерзнуть.
Нельзя пользоваться острыми и колющими предметами.
Нельзя в этот день переезжать.
Нельзя стричь волосы и ногти.
Нельзя ходить в грязной одежде.
Нельзя ссориться и ругаться.
Нельзя принимать в дом приблудную кошку.