Федоров день. Что можно и что нельзя 8 февраля 2024 года

Феодор родился в 758 году в Константинополе. Он получил очень глубокое образование — прекрасно знал Священное Писание, что позволяло противостоять еретикам-иконоборцам. Он стал монахом в обители Сакудион (близ горы Олимп), а позже оказался там настоятелем. Но потом был взят под стражу и, после мучений, был сослан в город Солунь. Но и в ссылке он вел просветительскую работу. В царствование императрицы Ирины преподобный был возвращён из ссылки и стал настоятелем бывшем в запустении Студийского монастыря в Константинополе. Вскоре обитель ожила и в нем уже насчитывалось около тысячи иноков. Феодор тогда составил общежительный устав монашеской жизни, получивший название Студийского, именно он был принят в XI веке преподобным Феодосием в Киево-Печерском монастыре. А позднее из него распространился по всем русским обителям. Скончался преподобный в 826 году в ссылке, куда был направлен по навету еретиков. Однако уже 2 года спустя Феодора Студита прославили в лике святых, а в 845-м его честные мощи торжественно перенесли в Студийский монастырь, где от них сразу начали совершаться многочисленные чудеса и исцеления.