Федоров день. Что можно и что нельзя 8 февраля 2024 года

8 февраля 2024 года Церковь вспоминает перенесение мощей преподобного Феодора, игумена Студийского из Херсонеса Акритского в Константинополь. В честь этого события, произошедшего в 845 году от Рождества Христова, сегодня совершается один из дней памяти святого Феодора, великого христианского подвижника времён борьбы с ересью иконоборчества. Также в этот день чтят память преподобного Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
Кто такой преподобный Феодор?
Феодор родился в 758 году в Константинополе. Он получил очень глубокое образование — прекрасно знал Священное Писание, что позволяло противостоять еретикам-иконоборцам. Он стал монахом в обители Сакудион (близ горы Олимп), а позже оказался там настоятелем. Но потом был взят под стражу и, после мучений, был сослан в город Солунь. Но и в ссылке он вел просветительскую работу. В царствование императрицы Ирины преподобный был возвращён из ссылки и стал настоятелем бывшем в запустении Студийского монастыря в Константинополе. Вскоре обитель ожила и в нем уже насчитывалось около тысячи иноков. Феодор тогда составил общежительный устав монашеской жизни, получивший название Студийского, именно он был принят в XI веке преподобным Феодосием в Киево-Печерском монастыре. А позднее из него распространился по всем русским обителям. Скончался преподобный в 826 году в ссылке, куда был направлен по навету еретиков. Однако уже 2 года спустя Феодора Студита прославили в лике святых, а в 845-м его честные мощи торжественно перенесли в Студийский монастырь, где от них сразу начали совершаться многочисленные чудеса и исцеления.
Кто такие преподобный Ксенофонт, супруга его Мария и сыновья их Аркадий и Иоанн?
Ксенофонт, супруга его Мария и сыновья их Аркадий и Иоанн — это святые V столетия. Это была знатная семья, которая проживала в Константинополе и посвятила себя служению Господу. Этот путь был избран после череды тяжёлых испытаний. Сначала Аркадий и Иоанн во время кораблекрушения оказались выброшенными на берег в разных местах и в благодарность Богу за спасение приняли монашество. Затем святые Ксенофонт и Мария, потерявшие своих сыновей, стали посещать христианские святыни, и когда во Святом граде Иерусалиме встретили детей, то также приняли постриг. За молитвенные подвиги и безропотное принятие испытаний все четверо были удостоены Богом дара чудотворений.
Что можно делать 8 февраля 2024 года?
Следует в этот день вспоминать об умерших родственниках — сходить в храм и поставить свечу за упокой.
Ночь этого дня лучше провести не в одиночестве.
Все новые дела лучше отложить на потом.
Что нельзя делать 8 февраля 2024 года?
Нельзя подолгу смотреться в зеркало.
Нельзя готовить блюда из картофеля.
Нельзя открывать окна.
Нельзя флиртовать.
Нельзя пускать в дом чужого кота.
Нельзя начинать новые дела.