Федор Конюхов пересечет ОАЭ на верблюдах за две недели

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов в составе российско-арабской команды начал двухнедельный переход на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает пресс-служба Международного центра путешествий Федора Конюхова.

«Маршрут экспедиции “Через семь эмиратов” проложен по территориям Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас эль-Хайма, Аджман, Фуджейра и Умм эль-Кайвейни. Протяженность пути составляет 560 км за две недели. Старт состоялся в городе Аль-Эйн столичного эмирата Абу-Даби на рассвете. Караван будет двигаться в светлое время суток со скоростью 30−40 км в день с привалом на короткий дневной отдых и остановками на закате. Местами стоянок выбраны древние поселения бедуинов, засыпанные песком мигрирующих дюн высотой с пятиэтажный дом», — говорится в сообщении.

Переход «Через семь эмиратов» является тренировочным этапом к более масштабной экспедиции — пересечению Аравийского полуострова от Персидского залива через Саудовскую Аравию до Красного моря. В рамках экспедиции также планируется провести первую выставку художественных работ Федора Конюхова в ОАЭ.