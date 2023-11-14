Фанат реактивных самолетов 24 года прожил в списанном авиалайнере

Бывший инженер-электрик Брюс Кэмпбелл решил создать для себя необычный дом в 1999 году. Он потратил 100 тысяч долларов на перевозку из Греции и установку в лесу рядом с городом Хилсборо, штат Орегон, списанного самолета. Этот Boeing, по мнению владельца, имеет историческую ценность, так как ранее принадлежал Аристотелю Онассису — известному бизнесмену, второму мужу Жаклин Кеннеди. Всего, вместе с покупкой земли и прочими расходами, новое жилище обошлось мужчине в 220 тысяч долларов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eLo7GwiGdWE?si=FMVgES193RurWuKU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кэмпбелл установил внутри душ, стиральную машину, холодильник и раковину. Проживание в доме-самолете обходится ему в 400 долларов в месяц, которые уходят на земельный налог и электричество. Американец предоставляет свое необычное жилище для проведения концертов и других мероприятий, а желающих пожить в авиалайнере пускает на постой бесплатно.

В самолете нет отопления, так что температура в нем такая же, как на улице. При этом Кэмпбелл предупредил возможных гостей, что они могут случайно увидеть его обнаженным. Мужчина является нудистом и внутри лайнера ходит без одежды, когда это позволяет погода. Кроме того, его спальня и душевая не обнесены стенами.

Переезд в самолет Кэмпбелл объяснил любовью к ним. «Эти замечательные корабли — сияющий символ человеческих достижений. Они вполне заслуживают долгой и благородной второй жизни», — считает американец.

Он проводит половину года в Японии и сейчас создает еще одно жилище из старого самолета там. Американец надеется, что его пример заставит других обустраивать дома в старых авиалайнерах. По словам Кэмпбелла, он потратил на свой дом в Орегоне слишком много денег из-за ошибок в планировании. В реальности переезд в самолет может стоить в несколько раз дешевле.