Евтихий Тихий. Что можно и что нельзя делать 19 апреля 2024 года

Через какое-то время за свою строгую жизнь он был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей, а потом возведен на патриарший престол. В начале патриаршего служения Евтихия был созван V Вселенский Собор, на котором отцы осудили возникшие ереси и предали их анафеме. Святой Евтихий смело изобличил эту ересь, но император Юстиниан, сам склонившийся к ней, обрушил свой гнев на святителя.