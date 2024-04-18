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Евтихий Тихий. Что можно и что нельзя делать 19 апреля 2024 года

19 апреля 2024 года Церковь вспоминает святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, а в народе этот день называют Тихим. Люди ждали безветренную погоду в этот день. Вечером 19 апреля 2024 года — в пятницу на пятой седмицы Великого поста — в храме единственный раз в году читается Акафист Пресвятой Богородице.

Источник: Аргументы и факты

Кто такой святитель Евтихий?

Евтихий родился в селении Божественное во Фригийской области (территория Турции). Его отец был воином, а мать — дочерью священника. Соответственно Евтихий получил христианское воспитание от своего деда-священника. В 12 лет он был отправлен в Константинополь для получения дальнейшего образования. Там решил посвятить себя иноческой жизни. Евтихий удалился в один из монастырей.

Через какое-то время за свою строгую жизнь он был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей, а потом возведен на патриарший престол. В начале патриаршего служения Евтихия был созван V Вселенский Собор, на котором отцы осудили возникшие ереси и предали их анафеме. Святой Евтихий смело изобличил эту ересь, но император Юстиниан, сам склонившийся к ней, обрушил свой гнев на святителя.

По приказу императора воины схватили святителя в храме, сорвали с него патриаршее облачение и отправили в ссылку в Амасийский монастырь. Святитель кротко переносил изгнание, пребывал в монастыре в посте и молитве и совершил много чудес и исцелений.

Святитель Евтихий получил от Бога дар пророчества; так, он указал имена двух императоров-преемников Юстиниана. Через 12 лет он вернулся на кафедру из изгнания и снова стал мудро управлять своей паствой. Но через пять лет Евтихий в Фомино воскресенье собрал весь клир, преподал благословение и с миром отошел ко Господу.

Что можно делать 19 апреля 2024 года?

  • Нужно посетить вечером храм, где будут читать Акафист Пресвятой Богородице.
  • Отличный день для рыбной ловли.
  • Время идти в лес и собирать березовый сок.

Что нельзя делать 19 апреля 2024 года?

  • Нельзя кидаться яблоками.
  • Нельзя обламывать, обрезать яблони.
  • Нельзя рубить деревья в лесу, особенно — березы.