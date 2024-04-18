Евтихий Тихий. Что можно и что нельзя делать 19 апреля 2024 года

Кто такой святитель Евтихий?
Евтихий родился в селении Божественное во Фригийской области (территория Турции). Его отец был воином, а мать — дочерью священника. Соответственно Евтихий получил христианское воспитание от своего деда-священника. В 12 лет он был отправлен в Константинополь для получения дальнейшего образования. Там решил посвятить себя иноческой жизни. Евтихий удалился в один из монастырей.
Через какое-то время за свою строгую жизнь он был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей, а потом возведен на патриарший престол. В начале патриаршего служения Евтихия был созван V Вселенский Собор, на котором отцы осудили возникшие ереси и предали их анафеме. Святой Евтихий смело изобличил эту ересь, но император Юстиниан, сам склонившийся к ней, обрушил свой гнев на святителя.
По приказу императора воины схватили святителя в храме, сорвали с него патриаршее облачение и отправили в ссылку в Амасийский монастырь. Святитель кротко переносил изгнание, пребывал в монастыре в посте и молитве и совершил много чудес и исцелений.
Святитель Евтихий получил от Бога дар пророчества; так, он указал имена двух императоров-преемников Юстиниана. Через 12 лет он вернулся на кафедру из изгнания и снова стал мудро управлять своей паствой. Но через пять лет Евтихий в Фомино воскресенье собрал весь клир, преподал благословение и с миром отошел ко Господу.
Что можно делать 19 апреля 2024 года?
- Нужно посетить вечером храм, где будут читать Акафист Пресвятой Богородице.
- Отличный день для рыбной ловли.
- Время идти в лес и собирать березовый сок.
Что нельзя делать 19 апреля 2024 года?
- Нельзя кидаться яблоками.
- Нельзя обламывать, обрезать яблони.
- Нельзя рубить деревья в лесу, особенно — березы.