​Евстратиев день. Что можно и чего нельзя делать 26 декабря 2023 года

Кем были мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест?

Мученики пострадали за веру при императоре Диоклетиане. Они жили в Армении, где многие в тот момент уверовали в Христа, объединились и решили не выполнять повеления императора-язычника и его управителей. Всех отказавшихся подчиняться стали безжалостно истреблять. Евстратий был военачальником, он тайно исповедовал христианство и молил Господа об избавлении христиан от страданий. Сам он хотел принять на себя мученический подвиг, но боялся.

Тогда он велел слуге отнести свой пояс в церковь, положить в алтарь и следить, кто первым возьмет его. Если то будет пресвитер Авксентий, благочестивый христианин, то слуге надлежало вернуться и сообщить об этом Евстратию. Так и произошло, и Евстратий решил, что это знак Бога, благословляющего его на мученичество. Вскоре Авксентий был схвачен и брошен в темницу. На суд же его доставлял Евстратий, и когда Авксентий предстал перед судом, признался, что тоже христианин. Их мучили, но раны чудесным образом залечивались.

Это увидел друг Евстратия Евгений и тут же во всеуслышание исповедовал себя христианином, за что был заключен в темницу вместе с Евстратием и Авксентием. Когда их отправили в другой город, на более высокий суд, к ним присоединился Мардарий. А потом открыто признал себя христианином и воин, который охранял пленников, Орест. А после немало воинов закричали: «Мы — воины Господа нашего Иисуса Христа: делай с нами, что хочешь!». В конце концов все мученики были казнены.

Что можно делать 26 декабря 2023 года?

— Убирать дома и во дворе.

— Побольше времени провести дома в узком семейном кругу.

Что нельзя делать 26 декабря 2023 года?

— Нельзя сквернословить.

— Нельзя без острой нужды выходить из дома.

— Нельзя оставлять веники у входа.