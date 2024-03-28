Эволюционная психология: стало известно, какое эволюционное послание несут женские волосы

Психологи из Университета Ёнсе (Республика Корея) показали удивительную связь между длиной и состоянием волос у женщин, их привлекательностью для противоположного пола и сексуальной жизнью. Исследование, опубликованное в журнале «Эволюционная психология», касалось только супружеских пар и показало, что внешний вид волос жены сказывался на частоте сексуальных контактов в семьях.
Авторы отмечают, что в культуре многих стран образ женщины на протяжении веков изображался с длинными шелковистыми волосами. Это отражено и в литературе, и в живописи. Начиная от всемирно известных детских сказок, как в «Рапунцель» братьев Гримм, где волосы героины сравниваются с великолепной золотой пряжей. И до таких шедевров как «Рождение Венеры» Боттичелли, где красивые длинные локоны богини любви развеваются на ветру.
Вслед за художниками такие ученые, как Чарльз Дарвин, утверждали, что женские волосы — один из факторов полового отбора. Однако, до сих пор не проводилось исследований реальной психологической роли этого фактора в отношениях мужчин и женщин.
Команда нового исследования решила выяснить, действительно ли длина и качество волос влияет на сексуальную жизнь пары. Для этого необходимо было оценить частоту интимных контактов, прямо или косвенно указывающую на привлекательность и сексуальное желание у партнеров.
Ученые опросили 204 супружеские пары в возрасте от 25 до 51 года, с детьми (максимум 4 ребенка в семье) и без детей. Участникам задавали вопросы о качестве и длине волос, своих и супруга, привлекательность партнера, сексуальном желании, частоте сексуальных контактов, сексуальном удовлетворении и общей удовлетворенности отношениями в паре.
По результатам анализа, взаимосвязь между длиной волос жены и ее привлекательностью в глазах мужа оказалась незначительной. Однако, качество (внешнее здоровье) волос и их бо́льшая длина были заметно связаны с сексуальным желанием мужа и более частыми сексуальными контактами у пары.
«На практике наличие блестящих длинных волос, похоже, не имеет прямых эволюционных преимуществ. Однако женщины тратят значительное количество времени на уход за своими волосами. Какую функцию они могут выполнять? Основываясь на теориях эволюционной психологии и сексуальных схемах, это исследование показало, что женские волосы связаны с системами сексуальной сигнализации, усиливая связь между романтическими парами», пишут авторы исследования.
Ученые, однако, отмечают, что женские волосы действительно могут нести «эволюционное послание» противоположному полу в силу стереотипов и сексуальных норм общества. Либо потому что воспринимаются как один из показателей хорошего генетического здоровья и репродуктивного потенциала, которые помогают произвести здоровое потомство.
Результаты исследования также показали, что женщины никак не связывали шевелюру мужчины с его привлекательностью и сексуальностью. Длина и качество волос мужей не коррелировали с сексуальной жизнью пары. Хотя можно также предположить, что с генетической точки зрения густые здоровые волосы у мужчин могут «сигнализировать» о фертильности и репродуктивном потенциале. О том, как в борьбе с облысением поможет специя, которая есть на кухне у каждого, мы писали недавно.
Авторы заметили, что хотя это хорошая новость для лысеющих мужчин, стоит помнить, что исследование проводилось только среди супружеских пар. У одиноких людей в поиске партнера все может быть иначе. Поведение и предпочтения пар на начальных этапах знакомства потребует отдельного изучения.