Эволюционная психология: стало известно, какое эволюционное послание несут женские волосы

Результаты исследования также показали, что женщины никак не связывали шевелюру мужчины с его привлекательностью и сексуальностью. Длина и качество волос мужей не коррелировали с сексуальной жизнью пары. Хотя можно также предположить, что с генетической точки зрения густые здоровые волосы у мужчин могут «сигнализировать» о фертильности и репродуктивном потенциале. О том, как в борьбе с облысением поможет специя, которая есть на кухне у каждого, мы писали недавно.