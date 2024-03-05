Евгениевы мученики. Что можно и что нельзя делать 6 марта 2024 года

6 марта 2024 года Церковь празднует обретение мощей мучеников, иже во Евгении. Это удивительный праздник почитания мощей святых, имен которых до сих пор в большинстве своем никто не знает. Однако они, обретенные в схроне в Константинополе много веков назад, совершили множество чудес.
Что вспоминают 6 марта 2024 года?
В начале VII века патриарх Цареградский Фотий услышал от горожан, что в районе Евгениевой башни — а Константинополь был со всех сторон окружен крепостной стеной со множеством башен — происходят какие-то таинственные знамения. То больные, проходя мимо, почувствуют себя лучше, то дикие животные не отходят от этого места, то слышится там ангельское пение. Решено было произвести раскопки, которые помогли обнаружить схрон со святыми мощами. Никто не знал, кто именно там был захоронен, но было очевидно, что спрятали их здесь, дабы оградить от вандализма и осквернения. Имен этих святых до сих пор никто не знает. Вот почему в церковном календаре их скромно именуют святые мученики, иже во Евгении, или Евгениевы мученики.
Несмотря на полную безвестность святых мучеников, после обретения, их мощи торжественно перенесли в один из храмов Царьграда. А вскоре открылись два имени из числа обнаруженных. Одному клирику по имени Николай Каллиграф было откровение, что среди этих мощей есть и мощи святого апостола от 70-тих Андроника и его верной помощницы Иунии.
Святой апостол от 70-ти Андроник умер в 58 году, а святая Иуния, — которую древние источники именуют не иначе как «апостолом Христовым от 70-ти», — также почила примерно в это же время. Они оба были сподвижниками апостола Павла, и даже какое-то время пребывали вместе с ним в узах. Павел же упоминает о них в своем послании к Римлянам: «Приветствуйте Андроника и Юнию, — пишет он, — сродников моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». То есть, Андроник и Иуния стали христианами раньше Павла. И именно их мощи обнаружились по откровении Божью в числе прочих возле Евгениевой башни. А значит, в этом реликварии, скорее всего, в одном месте были собраны и спрятаны мощи каких-то очень известных древних святых, мучеников, апостолов, может быть каких-нибудь святителей или преподобных. Мощи Евгениевых мучеников совершали множество чудес. В ХII веке на месте обретения мощей святых мучеников был построен великолепный храм.
Что можно делать 6 марта 2024 года?
— Хороший день для встреч с друзьями и посиделок.
— Отличный день, чтобы провести его на свежем воздухе.
— Подходящий день для генеральной уборки.
Что нельзя делать 6 марта 2024 года?
— Нельзя выходить из дома без крестика на шее.
— Нельзя поливать или пересаживать растения.
— Нельзя употреблять алкогольные напитки.