Евгениевы мученики. Что можно и что нельзя делать 6 марта 2024 года

Святой апостол от 70-ти Андроник умер в 58 году, а святая Иуния, — которую древние источники именуют не иначе как «апостолом Христовым от 70-ти», — также почила примерно в это же время. Они оба были сподвижниками апостола Павла, и даже какое-то время пребывали вместе с ним в узах. Павел же упоминает о них в своем послании к Римлянам: «Приветствуйте Андроника и Юнию, — пишет он, — сродников моих и узников со мною, прославившихся между Апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». То есть, Андроник и Иуния стали христианами раньше Павла. И именно их мощи обнаружились по откровении Божью в числе прочих возле Евгениевой башни. А значит, в этом реликварии, скорее всего, в одном месте были собраны и спрятаны мощи каких-то очень известных древних святых, мучеников, апостолов, может быть каких-нибудь святителей или преподобных. Мощи Евгениевых мучеников совершали множество чудес. В ХII веке на месте обретения мощей святых мучеников был построен великолепный храм.