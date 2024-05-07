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Эверест оказался не самой высокой горой. Видео

Обычно высоту гор измеряют от уровня моря. Именно такой подход делает Эверест самой высокой горой в мире. Однако более эффектными показатели становятся, если измерять горы не от поверхности моря, а от самого основания, то есть учитывая и ту часть, что находится под водой.

Таким образом, самой высокой точкой мира можно считать вулкан Мауна-Кеа, который выше Эвереста на 1357 метров. Однако есть и третий способ подсчета. Смотрите наше видео, чтобы узнать, кто еще может посоревноваться с Эверестом за звание самой высокой точки мира.