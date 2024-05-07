Таким образом, самой высокой точкой мира можно считать вулкан Мауна-Кеа, который выше Эвереста на 1357 метров. Однако есть и третий способ подсчета. Смотрите наше видео, чтобы узнать, кто еще может посоревноваться с Эверестом за звание самой высокой точки мира.
Эверест оказался не самой высокой горой. Видео
Обычно высоту гор измеряют от уровня моря. Именно такой подход делает Эверест самой высокой горой в мире. Однако более эффектными показатели становятся, если измерять горы не от поверхности моря, а от самого основания, то есть учитывая и ту часть, что находится под водой.