«Это не догма»: Папа Римский сделал неожиданное заявление об аде

— То, что я собираюсь сказать, — это не догма веры, а мое личное мнение. Я предпочитаю думать, что ад пустой. По крайней мере я надеюсь, что это так, — сказал понтифик.

В Катехизисе — кратком наставлении в вере новоначальным христианам — Католической церкви говорится, что ад существует и он вечен. Сразу после смерти души умерших, находясь в состоянии смертного греха, спускаются в ад, где подвергаются адским наказаниям и горению в «вечном огне». Главным наказанием ада является вечное отделение от Бога. Ряд богословов-католиков считают, что действительно есть надежда, что ад может оказаться пустым из-за того, что Иисус Христос совершил на кресте, пишет Catholic News Agency.

В Православном христианстве разделяют взгляд католиков на ад. Считается, это место загробного пребывания и мучения душ нераскаянных грешников; после всеобщего воскресения мертвых и Страшного Суда в конце времен ад станет местом заключения дьявола, всех падших ангелов и нечестивых, нераскаявшихся людей, не удостоенных райских селений. По церковным догматам это место характеризуется чувством богооставленности, одиночества и различных мук.