«Это может шокировать». Лайфхаки для тех, кто едет отдыхать во Вьетнам

Москвичи Иван и Кристина Д. — заядлые путешественники. Недавно они побывали в солнечном Вьетнаме. Поехать туда ребятам порекомендовали друзья. Тур ребята не покупали, путешествовать решили самостоятельно. Так оказалось дешевле.

«Если сложить стоимость отелей, которые мы выбирали, и стоимость перелета, то получится на 30 процентов дешевле, чем покупать туром», — объяснил Иван.

Билеты, жилье, музеи

Прямых билетов в Хошимин, куда летели путешественники, из Москвы нет. С пересадкой лететь 17 часов. Стоимость билетов туда и обратно — 140 тысяч рублей на двоих. Берите с собой крем от загара и легкую одежду из льна. Обгореть на палящем солнце — секундное дело.

Выбор жилья в Хошимине велик — отели, хостелы и апартаменты. Но лучше все бронировать заранее. Номер москвичам обошелся в 2,5 тысячи рублей в сутки.

Напомним, что Хошимин раньше назывался Сайгоном и был столицей Южного Вьетнама — тогда страна была разделена на северную и южную часть. Иван и Кристина рекомендуют тут посетить музей жертв войны. Билет туда — 150 рублей.

«Музей посвящён тому, что творили США во Вьетнаме во время войны. Удивило меня, что в этой войне США не стеснялись использовать огромное количество химического оружия (название химиката Агент “Оранж”), и во Вьетнаме до сих пор рождаются дети с физическими и умственными отклонениями из-за его применения», — поведала Кристина.

Транспорт, курорт, бензин

Передвигаться по городу проще на такси. И вызвать его можно через местное приложение. Брать машину в аренду ребята не советуют — траффик очень напряженный.

Из Хошимина можно съездить на самый популярный курорт материкового Вьетнама — в город Нячанг. Туда туристы поехали на причудливом транспорте — слипбасе (от английского слова sleep — спать). Вместо кресла здесь — почти кровать.

«Это автобус, в котором существуют лежачие места. Причем они могут быть как полностью изолированными в виде кабинок, так и открытыми в три ряда, — отметил Иван. — Если ваш путь займет меньше четырёх часов, то слипбас лучше не брать: даже лежачие места подстроены под рост местных жителей, а вьетнамцы не такие высокие, и европейскому человеку будет там некомфортно».

500 километров до Нячанга автобус преодолел за 7 часов. На два билета туристы потратили 3600 рублей. По улицам курорта Иван и Кристина рассекали на скутере. Аренда недорогая — от 400 рублей в сутки.

«Заправки есть везде, проблем с этим нет. Стоимость 95 бензина в районе 90 рублей за литр, — пояснил Иван. — Парковки в основном бесплатные. Платные только рядом с некоторыми достопримечательностями. И то, когда местные ушлые ребята берут деньги за якобы охрану мопеда. Стоит их услуга 5−10 тысяч вьетнамских донгов, то есть 20−40 рублей в час».

Местные ставят свои многочисленные скутеры, где попало: на пешеходных переходах, тротуарах и дороге. Если не хотите платить, то просто отъезжайте чуть подальше, рекомендует собеседник aif.ru.

Еда и кафе

Припарковав железного коня, нужно попробовать гастрономическую фишку Вьетнама — говяжий бульон с лапшой и специями — Фо Бо.

«Тарелка Фо Бо стоит от 50 тысяч вьетнамских донгов (от 200 рублей). Им можно легко наесться. Обязательно попробуйте приготовленные на огне морепродукты: устрицы и лангусты. Устрицы стоят 75 тысяч вьетнамских донгов (300 рублей) за пять штук, а лангуст 750 000 тысяч (3000 рублей). Притом покупать их советую в ресторанах. Брать на улице уже приготовленного лангуста у какой-нибудь вьетнамской бабушки может быть опасно для вашего здоровья», — предупредил Иван.

Особенность местных кафе — маленькие стульчики, как для детей в саду. Сидеть некомфортно.

«В заведениях слишком аутентично и это может вас шокировать. Но есть более-менее приличные забегаловки и ресторанчики», — заявил Иван.

А еще туристов удивит местный кофе. Выращивается он тоже тут. Вьетнамцы любят разбавлять напиток сгущённым молоком из-за сильной крепости. Но настоящая экзотика — это кофе с взбитым яйцом.

«Они взбивают яйцо с сахаром или со сгущённым молоком, и получается, как капучино. Только сверху плотная пенка не из сливок, а сладкого взбитого яйца. Очень приятное на вкус сочетание с горьким кофе», — поделился впечатлением Иван.

Аквариум с акулами

Рядом с Нячангом находится местный Диснейленд. Это отдельный остров с парком аттракционов, аквапарком и зоопарком.

«Аттракционы детские, но есть несколько и для взрослых. В аквапарке больше сорока разных горок. Там как раз и для взрослых, и для детей. И небольшой зоопарк с экзотическими животными типа фламинго, носорогов, бегемотов, бенгальских львов. И еще есть аквариум, в котором собраны разные виды морских живностей, в том числе акулы. Это все в одном месте, ты покупаешь билет и можешь идти куда угодно», — сказал Иван.

Приезжать туда лучше утром пока нет больших очередей. Билет в парк стоит 3300 рублей.

Сувениры

С собой Иван и Кристина советуют привезти экзотические фрукты. Стоят они недорого. Драконий фрукт можно купить по цене 100 рублей за килограмм. На родине — за 2000 рублей за тот же вес. И обязательно приобретите конфеты.