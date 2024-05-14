Эти старые привычки из СССР дико отравляют жизнь современным россиянам

Привычка хранить все на всякий случай и не выбрасывать
У граждан СССР синдром Плюшкина был развит до максимума: старые, сломанные и устаревшие вещи, газеты, журналы и неисправная техника не отправлялись на мусор, а оставались в гараже, на балконе, в шкафах, и хранились так долгие годы. У некоторых до сих пор осталась эта привычка. Но сейчас нет нужды в такой чрезмерной бережливости. Правда, большинство россиян продолжают засорять свои квартиры и дома ненужными вещами.
Привычка хранить в серванте красивую посуду
У любой уважающей себя хозяйки можно было найти в серванте красивую посуду: чайные и кофейные сервизы, хрустальные или фарфоровые тарелки, кружки и бокалы. Причем единственным предназначением этой посуды было одно — украшать комнату. Такой сервиз очень редко выходил в свет, и то только в большие праздники. Затем мылась и тут же возвращалась обратно стоять на полке долгие годы. У некоторых граждан до сих пор осталась такая привычка. И до сих пор красивой посудой не хотят пользоваться, ведь вдруг она разобьется?
Привычка зависеть от чужого мнения
Во времена коллективизма было присуще знать обо всех скелетах в шкафах своего соседа и открыто обсуждать «неправильное» поведение. К счастью, прошло то время, когда мнение тёти Мани из дома на другом конце города беспокоило сильнее собственного. Но почему-то многие из нас продолжают зависеть от чужого мнения, и у некоторых это доходит до тревожного состояния. Важно помнить одно: это наша жизнь, и что говорят бабули под подъездом, нас точно не должно касаться.
Привычка накрывать клеенкой столы
В Советском Союзе клеенку использовали везде: на столах, полках, в холодильнике, даже на стенах. Это удобно — протер, и все, чисто. Даже пульт от телевизора был в полиэтиленовом пакете. И цвета пленок чаще яркие и несуразные — мол, так красиво. Но красоты в этом, на самом деле, не было.
Привычка ходить дома в старой одежде
Раньше советские люди донашивали вещи до последнего их вздоха. Если в штанах уже некомфортно выходить на улицу, то зачем их выбрасывать, ведь можно ходить в них дома. А если в этой одежде уже неловко встречать гостей, то можно увезти на дачу и копать в них огород. А потом уже сжечь. Сильную бережливость советских людей можно понять, но сейчас, когда полно магазинов одежды, и человек может себе позволить приобрести любой комплект, донашивать старое уже не нужно. А жуткую привычку «в этом костюме меня похороните» пора выкинуть из головы, ведь мы живем, не чтобы умирать, а чтобы жить!
Привычка откладывать новые вещи на «потом»
Наши мамы и бабушки, конечно, покупали новые вещи, но пользоваться ими не торопились. Пускай лучше полежит до лучших времен, до особенного момента, но при этом никто не задумывался о том, что вещь потеряет свой новый вид и ценность.
Привычка жить по приметам
Приметы и суеверия пришли к нам из далеких времен, но намертво закрепились в сознании в период Советского Союза. Порой, мы даже не задумываемся, зачем и почему это делаем — просто вошло в привычку. Некоторые до сих пор паникуют, когда черная кошка перебегает дорогу, не хотят передавать деньги через порог, сидят на дорожку перед выездом
Все эти привычки передались нам по наследству, однако сейчас в нашем современном мире в них нет необходимости.