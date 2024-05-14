Эти старые привычки из СССР дико отравляют жизнь современным россиянам

Раньше советские люди донашивали вещи до последнего их вздоха. Если в штанах уже некомфортно выходить на улицу, то зачем их выбрасывать, ведь можно ходить в них дома. А если в этой одежде уже неловко встречать гостей, то можно увезти на дачу и копать в них огород. А потом уже сжечь. Сильную бережливость советских людей можно понять, но сейчас, когда полно магазинов одежды, и человек может себе позволить приобрести любой комплект, донашивать старое уже не нужно. А жуткую привычку «в этом костюме меня похороните» пора выкинуть из головы, ведь мы живем, не чтобы умирать, а чтобы жить!