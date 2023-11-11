Эти 6 русских фраз понятны нам, но вот иностранцам они мозг сломают

Русский язык очень сложный! Чужеземцам никогда не понять, как это можно «начистить репу двум перцам» или «настучать одному хрену по тыкве». И как это, когда «руки не доходят посмотреть». Нам с вами повезло! Если большинство носителей осваивают тонкости использования слов в быту и в семье, то иностранцы, которым приходится учить язык с нуля, иногда просто готовы на стену лезть от лингвистических особенностей.

1. «Дуй на кухню!».

У командного «дуй!» бывает множество направлений. Есть конкретные указания вроде «на кухню», «в магазин» или «в школу», а есть многозначительное «дуй отсюда». И каждый с полуслова понимает, что после «отсюда» на прежнем месте лучше не задерживаться, а прислушаться к совету и исчезнуть из поля зрения.

И это очень странно, ведь в первую очередь дуть — это нагонять струи воздуха. Но русские умудряются даже кружку чая выдуть или чего-нибудь покрепче, не прибегая к помощи воздуха. Такой вот многогранный глагол.

2. «Да нет, наверное».

Если вы попытаетесь иностранцу объяснить смысл выражения «да нет, наверное», то, скорее всего, он зависнет. А потом спросит, что же вы всё-таки имели в виду: да, нет или наверное? Ведь все эти три слова имеют противоположное значение. Вообразить, что это может быть устойчивое выражение, которое используется, чтобы выразить неуверенность, может быть для иностранца довольно затруднительно.

3. «Пересолить борщ» равно «переборщить с солью».

Как объяснить иностранцу, что пересолить борщ и переборщить с солью — это одно и то же? Причём переборщить с чем-либо можно не только при приготовлении супа. В тот же смысловой ряд можно отнести фразу «чайник долго не остывает», которая равноценна словам «чайник долго остывает». Зачем мы вообще используем здесь «не», кто-нибудь может объяснить?

4. «Утренник, дневник, вечерник и ночник» — не время.

Ещё одна загадка русского языка — четыре слова, образованных от части названия суток и при этом очень разных по смыслу. Утренник — это мероприятие с зайчиками и снежинками, дневник — тетрадь для записей и оценок, вечерник — учащийся в вечернее время, а ночник — то, что не даёт нам умереть от страха темноты. Что их объединяет? Богатство и выразительность нашего родного русского языка, конечно же.

5. «Давай бери!».

Это, казалось бы, такое простое русское слово пугает иностранцев не своим произношением или смыслом, а ситуациями, в которых русские его употребляют. Многие граждане, приехавшие из-за границы, искренне не понимают, почему русские вместо «пока» говорят «давай»? Невольно у них возникает вопрос, что давать?

Считается, что в русском языке приветствия и прощания изначально несут в себе посыл пожелания здоровья и благополучия другому человеку. То же самое «здравствуйте» в более развёрнутой форме означает «я желаю вам быть здоровым». А форма прощания «давай» подразумевает продолжение. Например, «давай, будь здоров» или «бывай», что тоже означает пожелание, чтобы человек хорошо себя чувствовал и был благополучен. Но в современном мире, где постоянно всё ускоряется, осталась только форма «давай», которая бесит иностранцев.

6. «Автобус идёт».

Как автобус может идти, если он едет? Почему в нашу гавань заходили корабли, если они плывут? С точки зрения нормы оба варианта будут правильными. И автобус идти может, поскольку у слова «идти» среди прочих есть значение «двигаться, перемещаться в пространстве» без уточнения, что «ступая ногами». И корабль может делать то же самое, потому что названия средств передвижения по воде сочетаются как с глаголом «идти», так и с глаголом «плыть».