Есть только то, что хочешь: Диетолог рассказала, кому подойдет интуитивное питание

По ее словам, если у человека здоровое пищевое поведение, то можно прибегнуть к интуитивному питанию. В противном случае такое поведение приводит к набору лишних килограммов, поэтому не рекомендуется ориентироваться лишь на интуицию, пояснила диетолог. В этой ситуации у человека пока еще очень мало навыков правильного питания и устоявшихся пищевых привычек.