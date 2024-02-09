Есть только то, что хочешь: Диетолог рассказала, кому подойдет интуитивное питание

«Интуитивное питание — это действительно интересная стратегия. К такому питанию можно прислушиваться, но интуитивное питание основано на желаниях человека, на его желаниях есть какие-то продукты так часто, как он хочет», — подчеркнула медик в беседе с РИА «ФедералПресс».
По ее словам, если у человека здоровое пищевое поведение, то можно прибегнуть к интуитивному питанию. В противном случае такое поведение приводит к набору лишних килограммов, поэтому не рекомендуется ориентироваться лишь на интуицию, пояснила диетолог. В этой ситуации у человека пока еще очень мало навыков правильного питания и устоявшихся пищевых привычек.