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Есть ли угроза возвращения коронавируса в Россию

Газета Financial Times со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщила о возможном росте количества случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах летом из-за распространения варианта FLiRT. Может ли COVID-19 вернуться в Россию, рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Источник: Reuters

По его словам, коронавирусная инфекция спустя четыре года после пандемии претерпела множественные мутации, которые позволяют ей продолжать существовать в человеческом обществе в виде периодических волн.

С появлением очередного штамма с таким, казалось бы, дружественным эпитетом как «Флирт» (FLiRT), возникла некоторая напряженность: «Что это?», «Опять?».

С уверенностью можно сказать, что повторения пандемии 2020 года нам с «Флиртом» не угрожает.

Владимир Неронов
врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук

Во-первых, в обществе уже есть иммунная прослойка — и она достаточно мощная. Большинство людей уже переболели коронавирусной инфекцией и в том числе штаммом «омикрон», видоизмененным «правнуком» которого является «Флирт». Перекрестный иммунитет, как подчеркивает Неронов, не даст такой волны заболеваемости.

Во-вторых, подавляющее большинство имеют прививочный иммунитет, который в свою очередь будет тормозить волну и сокращать тяжелые варианты течения.

В-третьих, наступает лето, которое, как известно, не является благоприятным периодом для распространения респираторных инфекций.

Если лето будет сухим, солнечным и жарким, то раньше осени о новой волне не может быть и речи.

Поэтому помним о личной безопасности и соблюдаем все правила гигиены. Также не стоит забывать, что летний период опасен не только коронавирусом. Для лета более типичны множество инфекций, передающихся контактным и фекально-оральным путем, но при условии бдительного отношения к себе и близким, риск будет в пределах обычных значений.