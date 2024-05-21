Есть ли угроза возвращения коронавируса в Россию

По его словам, коронавирусная инфекция спустя четыре года после пандемии претерпела множественные мутации, которые позволяют ей продолжать существовать в человеческом обществе в виде периодических волн.
С появлением очередного штамма с таким, казалось бы, дружественным эпитетом как «Флирт» (FLiRT), возникла некоторая напряженность: «Что это?», «Опять?».
С уверенностью можно сказать, что повторения пандемии 2020 года нам с «Флиртом» не угрожает.
Во-первых, в обществе уже есть иммунная прослойка — и она достаточно мощная. Большинство людей уже переболели коронавирусной инфекцией и в том числе штаммом «омикрон», видоизмененным «правнуком» которого является «Флирт». Перекрестный иммунитет, как подчеркивает Неронов, не даст такой волны заболеваемости.
Во-вторых, подавляющее большинство имеют прививочный иммунитет, который в свою очередь будет тормозить волну и сокращать тяжелые варианты течения.
В-третьих, наступает лето, которое, как известно, не является благоприятным периодом для распространения респираторных инфекций.
Если лето будет сухим, солнечным и жарким, то раньше осени о новой волне не может быть и речи.
Поэтому помним о личной безопасности и соблюдаем все правила гигиены. Также не стоит забывать, что летний период опасен не только коронавирусом. Для лета более типичны множество инфекций, передающихся контактным и фекально-оральным путем, но при условии бдительного отношения к себе и близким, риск будет в пределах обычных значений.