Есть ли угроза возвращения коронавируса в Россию

Поэтому помним о личной безопасности и соблюдаем все правила гигиены. Также не стоит забывать, что летний период опасен не только коронавирусом. Для лета более типичны множество инфекций, передающихся контактным и фекально-оральным путем, но при условии бдительного отношения к себе и близким, риск будет в пределах обычных значений.