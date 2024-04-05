Есть ли смысл в гималайской. Диетолог рассказал, какая соль полезнее

Без соли сложно почувствовать яркость вкуса продукта, без соли мы не получим важные минералы. Это с одной стороны. С другой — мы едим слишком много соли, ведь это один из самых распространенных консервантов и усилителей вкуса. Переизбыток соли опасен для здоровья, поэтому врачи призывают контролировать ее количество и ограничивать соленые продукты в своем рационе.
Тем не менее без соли мы не сможем приготовить вкусный обед. А раз соль необходима, то лучше употребять ту, что полезнее. Тем более, что вариантов в магазинах сейчас немало. О том, какая соль более полезная и зачем вообще нужна нам соль, рассказал aif.ru Алексей Кабанов, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»:
Соли приписывают немало вредных свойств. Зачастую они связаны с переизбытком добавления соли в продукты питания. Особенно это касается консервированных мясных продуктов, я бы сказал, что переизбыток соли в паре с переизбытком употребления соленой мясной продукции — это двойной удар по организму: большое количество соли ведет к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а переизбыток насыщенных жиров в мясной продукции, особенно в колбасах, еще больше усиливает возможность повреждения сосудов.
Поэтому вред соли — это прежде всего переизбыток в рационе слишком соленых продуктов.
Сама по себе соль при употреблении в небольших количествах не только не вредна, но и необходима организму.
Посмотрим на виды соли с точки зрения пользы и вреда.
Поваренная соль
В целом любая соль — это сочетание двух элементов: натрия и хлора. Натрий необходим для обеспечения кислотно-щелочного баланса и баланса жидкости. Нехватка этого микроэлемента может вызывать сонливость, слабость. Хлор, в свою очередь, входит в состав желудочного сока, крови и желчи. При нехватке хлора возникает сбой пищеварительной системы.
Поэтому соль нам необходима. Не очень важно, какую соль вы будете употреблять: мелкого помола, «Экстру», или же крупную, каменную. Хозяйки знают ее как соль помола № 1. С точки зрения влияния на организм между ними нет разницы, скорее это история про удобство приготовления. Некоторые привыкли к мелкой соли, кому-то удобнее работать с крупной.
Йодированная соль
Это важная история, так как у многих жителей нашей страны есть дефицит йода.
В йодированную соль на производстве добавляются йодсодержащие соли в строго определенном количестве: йодид или йодат калия. Такая соль рекомендуется к применению в регионах, бедных природным йодом. Такая соль даст вам дневную норму йода, если употреблять ее 3−5 граммов в день. Но надо учитывать, что при длительном хранении на свету в процессе термообработки продуктов йод может разрушаться. Так что следите за сроками годности йодированной соли.
Морская соль
Морская соль богата дополнительными минералами: кальцием, магнием и калием. В обычной каменной соли их нет, так как ее обрабатывают, чтоб сделать более мелкой и чистой. В связи с этим дополнительные минералы также утрачиваются.
Лучше употреблять в пищу именно морскую соль, она более интересная на вкус и подарит вашему организму больше необходимых минералов.
Гималайская соль
Модная сейчас розовая гималайская соль действительно еще более полезна чем морская, так как содержит 84 элемента, включая железо. Поэтому она и имеет розовый цвет. Но, конечно, концентрация этих веществ незначительная. Но если вам нравится вкус, то такую соль употреблять будет полезно.
Дневная норма
Важно помнить, что любую соль следует употреблять в умеренных количествах — не более 5 грамм в сутки (это чайная ложка). Чтобы избежать переизбытка соли, важно ограничить именно чрезмерно соленые продукты: колбасы, мясные деликатесы, слишком соленую икру или рыбу. И постараться подсаливать готовые блюда как можно меньше.