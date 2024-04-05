Есть ли смысл в гималайской. Диетолог рассказал, какая соль полезнее

Тем не менее без соли мы не сможем приготовить вкусный обед. А раз соль необходима, то лучше употребять ту, что полезнее. Тем более, что вариантов в магазинах сейчас немало. О том, какая соль более полезная и зачем вообще нужна нам соль, рассказал aif.ru Алексей Кабанов, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание»: