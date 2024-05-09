Если ребенка укусил клещ: что категорически нельзя делать, куда обращаться

После укуса, насекомое следует унести на исследование в микробиологическую лабораторию. Исследованиями могут заниматься как государственные медицинские учреждения (эпидемиологическая служба), так и частные, которые имеют лицензию на проведение такого рода исследования. Обычно процедура занимает около суток. Сдавая клеща на анализ, нужно указать дату и место, где этот паразит присосался, а также контактный телефон. Если принести клеща в лабораторию в день укуса нет возможности, поместите контейнер с ним в холодильник (на полочку на дверце). Таким образом клеща можно хранить в течение трех суток.