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Если ребенка укусил клещ: что категорически нельзя делать, куда обращаться

Как только весна вступает в свои права, вопросы о том, что делать при укусе клеща, становятся особенно актуальными. Это особенно важно для детей, которые более уязвимы к заболеваниям, передаваемым этими паразитами. О том куда обращаться и чего категорически нельзя делать при укусе клеща в материале URA.RU.

Источник: РИА "Новости"

Куда чаще всего кусают клещи

У клещей есть определенные места, куда они чаще всего кусают и присасываются. Причем, у детей и взрослых они разнятся — скорее всего, в силу разницы роста первых и вторых. Взрослых чаще всего кусают в руки, грудь и подмышки. А детей кусают в голову, шею, грудь, руки, подмышки и спину.

Что категорически нельзя делать при укусе клеща

Если так получилось что вас или ребенка все-таки укусил клещ, то нужно сделать правильные действия, чтобы избежать заражения. В народе существует много различных методов по извлечению насекомого. Многие считают, что если намазать клеща различными неприятными средствами, такими как лак для ногтей, бензин, масло и т. д.; насекомое не сможет дышать и покинет жертву, это крайне не верное суждение. Наоборот клещ в опасной для своей жизни ситуации, впрыснет в кровь яд.

Как правильно удалить клеща

Необходимо удалять клеща медленно и аккуратно, избегая раздавливания, поскольку это может привести к инфицированию. Нельзя касаться клеща голыми руками, и при использовании пинцета необходимо захватывать близко к коже, обязательно захватывая паразита за «шею» и извлекая перпендикулярно вверх. В отсутствие специализированных инструментов можно воспользоваться скотчем, пластырем или нитью, следуя осторожным подходом и не допуская раздавливания клеща. Отметьте в календаре дату укуса для дальнейшего мониторинга симптомов.

Куда обращаться при укусе клеща

После укуса, насекомое следует унести на исследование в микробиологическую лабораторию. Исследованиями могут заниматься как государственные медицинские учреждения (эпидемиологическая служба), так и частные, которые имеют лицензию на проведение такого рода исследования. Обычно процедура занимает около суток. Сдавая клеща на анализ, нужно указать дату и место, где этот паразит присосался, а также контактный телефон. Если принести клеща в лабораторию в день укуса нет возможности, поместите контейнер с ним в холодильник (на полочку на дверце). Таким образом клеща можно хранить в течение трех суток.