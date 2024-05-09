Если ребенка укусил клещ: что категорически нельзя делать, куда обращаться

Куда чаще всего кусают клещи
У клещей есть определенные места, куда они чаще всего кусают и присасываются. Причем, у детей и взрослых они разнятся — скорее всего, в силу разницы роста первых и вторых. Взрослых чаще всего кусают в руки, грудь и подмышки. А детей кусают в голову, шею, грудь, руки, подмышки и спину.
Что категорически нельзя делать при укусе клеща
Если так получилось что вас или ребенка все-таки укусил клещ, то нужно сделать правильные действия, чтобы избежать заражения. В народе существует много различных методов по извлечению насекомого. Многие считают, что если намазать клеща различными неприятными средствами, такими как лак для ногтей, бензин, масло
Как правильно удалить клеща
Необходимо удалять клеща медленно и аккуратно, избегая раздавливания, поскольку это может привести к инфицированию. Нельзя касаться клеща голыми руками, и при использовании пинцета необходимо захватывать близко к коже, обязательно захватывая паразита за «шею» и извлекая перпендикулярно вверх. В отсутствие специализированных инструментов можно воспользоваться скотчем, пластырем или нитью, следуя осторожным подходом и не допуская раздавливания клеща. Отметьте в календаре дату укуса для дальнейшего мониторинга симптомов.
Куда обращаться при укусе клеща
После укуса, насекомое следует унести на исследование в микробиологическую лабораторию. Исследованиями могут заниматься как государственные медицинские учреждения (эпидемиологическая служба), так и частные, которые имеют лицензию на проведение такого рода исследования. Обычно процедура занимает около суток. Сдавая клеща на анализ, нужно указать дату и место, где этот паразит присосался, а также контактный телефон. Если принести клеща в лабораторию в день укуса нет возможности, поместите контейнер с ним в холодильник (на полочку на дверце). Таким образом клеща можно хранить в течение трех суток.