Ешь чаще. Главный терапевт раскрыла, сколько нужно есть, чтобы не толстеть

Каждые дополнительные 5% от нормы веса увеличивают риск артериальной гипертензии (повышенного давления) на 20−30%. Увеличение массы тела на 10 кг связано с повышением на 12% риска развития ишемической болезни сердца. Каждый лишний кг/м2 индекса массы тела увеличивает риск ишемического и геморрагического инсульта на 4% и 6% соответственно. Распространенность диабета второго типа в 3−7 раз выше у тех, кто страдает ожирением, чем у людей с нормальным весом, и в 20 раз более вероятна у людей с индексом массы тела более 35 кг/м2.