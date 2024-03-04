Ешь чаще. Главный терапевт раскрыла, сколько нужно есть, чтобы не толстеть

Во всемирный день борьбы с ожирением главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина дала читателям aif.ru советы как сохранить здоровый вес.
Ожирение — фактор риска многих неинфекционных заболеваний. Самый надёжный ориентир для контроля за весом — индекс массы тела (ИМТ). Чтобы рассчитать этот показатель, нужно вес в килограммах разделить на рост в метрах в квадрате. Показатель 20−25 кг/м2 — это норма, от 25 до 29 кг/м2 — избыточный вес, выше 30 кг/м2 — ожирение.
Какие болезни возникают при ожирении?
Каждые дополнительные 5% от нормы веса увеличивают риск артериальной гипертензии (повышенного давления) на 20−30%. Увеличение массы тела на 10 кг связано с повышением на 12% риска развития ишемической болезни сердца. Каждый лишний кг/м2 индекса массы тела увеличивает риск ишемического и геморрагического инсульта на 4% и 6% соответственно. Распространенность диабета второго типа в 3−7 раз выше у тех, кто страдает ожирением, чем у людей с нормальным весом, и в 20 раз более вероятна у людей с индексом массы тела более 35 кг/м2.
Ожирение в 2−4 раза повышает риск рака эндометрия, в 2,4−2,7 — аденокарциномы пищевода, в 2 раза — рака желудка, печени и почек, в 1,5 раза — рака поджелудочной железы, в 1,3 раза — колоректального рака.
У женщин с ожирением риск остеоартрита коленного сустава почти в 4 раза выше, чем у женщин с нормальным индексом массы тела, для мужчин с ожирением — риск выше почти в 5 раз.
Сколько и как нужно есть, чтобы не толстеть?
Для снижения веса калорийность пищи должна быть на 500−1000 ккал меньше, чем энергозатраты организма. При этом суточная калорийность для женщин должна быть не менее 1200 ккал/сут, для мужчин — 1500 ккал/сут.
Чтобы избежать ожирения, придерживайтесь следующих правил:
- Ешьте меньше продуктов, содержащих быстрые углеводы и животные жиры;
- Увеличьте количество овощей и фруктов в рационе. Клетчатка, содержащаяся в них, низкокалорийна, но надолго заполняет желудок, создаёт ощущение сытости;
- Рекомендуемая норма потребления белка в сутки для взрослого человека со средней физической активностью — 0,75 г на 1 кг веса;
- Есть желательно 5−6 раз в день;
- Суточное количество соли не должно превышать 5 г;
- Исключите специи, пряности, копчения, соления, острые блюда, которые усиливают аппетит;
- В день следует выпивать 1,5−2 литра воды;
- Все блюда нужно варить, запекать или готовить на пару;
- Ешьте в одно и то же время. Избегайте дополнительных перекусов;
- Увеличьте количество физической нагрузки. ВОЗ рекомендует не менее 150 минут физических нагрузок средней интенсивности в неделю.