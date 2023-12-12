Еще раз. Психолог рассказала, можно ли снова влюбиться в того же человека

Говорят, что «дважды войти в одну и ту же реку невозможно», но не все так однозначно. Существует немало случаев, когда расставшиеся друг с другом люди не только сходились опять, но и открывали в партнере неизведанные ранее привлекательные качества. О том, когда можно вновь влюбиться в одного и того же человека, aif.ru рассказала семейный психолог Ольга Романив.

Расставание — не всегда конец

Начнем с того, что возродить можно только те отношения, которые не были по-настоящему разорваны при условии, что партнеры сохранили друг к другу чувства. Такая ситуация бывает, когда разрыв происходит в состоянии аффекта — на фоне бурных эмоций, обид и желания доказать что-либо другому. После того как пелена ярости и гнева спадет с глаз, люди понимают, что погорячились и готовы пойти на примирение. Обычно истина становится очевидной через определенный промежуток времени, когда влюбленные осознают, что «свое родное все-таки лучше».

При таком сценарии большинство пар не только мирятся и сходятся вновь, но и открывают друг в друге новые положительные качества. Однако подобный исход возможен только при условии, когда оба хотят воссоединения и еще не дошли до точки кипения.

Вообще если говорить о счастливом камбэке, то в современном мире благодаря социальным сетям можно легко найти своих бывших или даже первых возлюбленных, с которыми некоторые умудряются не только возобновить общение, но и опять окунуться в серьезный роман, разорвав настоящие отношения. Такие ситуации сейчас нередки.

Можно ли воскресить любовь в браке?

Если говорить о возрождении любви в браке, то здесь дела обстоят несколько сложнее из-за особенностей положения. Все мы знаем, что «любовь живет три года», а после сменяется другими чувствами, более спокойными и устоявшимися. Это не говорит о том, что «помидоры завяли», но многим людям начинает не хватать прежних эмоций, состояния влюбленности. Более того, они начинают тяготиться своим положением и, соответственно, посматривать по сторонам.

Что же делать в таком случае? Если вы, действительно, хотите попытаться возродить в себе чувства, придется пойти на серьезные меры. Сократите свое общение со второй половинкой, договорившись разъехаться на время. Здесь важно понимать, что речь не идет о том, что дистанцирование дает вам разрешение на другие романы. Напротив, именно уединение предоставляет большинству из нас правильные ответы на сложные вопросы. Если, находясь вдали от супруга или супруги, вы вдруг ощущаете тоску, уныние и желание немедленно вернуться назад, значит, любовь есть. В этом случае паре просто требуется обратить внимание на романтическую сферу своей жизни и сместить фокус с постоянных бытовых забот конкретно на отношения.

Зачастую со временем наш глаз просто замыливается, и мы забываем о качествах человека, за которые полюбили его. Кстати, понять, насколько сильно мы влюблены и привязаны к кому-то, помогает ревность, когда становится ясно, что наш партнер нравится другим. Однако к данному ходу лучше не прибегать намеренно, поскольку нередко ситуация может только ухудшиться и запутать всех. Лучше всего просто сесть и попытаться вспомнить, за что мы когда-то влюбились в партнера и есть ли в нем сейчас те самые важные черты.