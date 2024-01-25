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18:41 (мск), источник: Аргументы и факты

Ермилов день. Что можно и что нельзя делать 26 января 2024 года

26 января 2024 года Церковь чтит память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. На Руси этот день называют Ереминым. Принято этот день проводить дома в обществе своих домашних животных.

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Источник: Аргументы и факты

Кто такие Ермил и Стратоник Сингидонские?

Ермил и Стратоник Сингидонские (Белградские) жили в III—IV вв.еках. Ермил был не просто верующим христианином, но служил диаконом в городе Сингидоне (нынешняя столица Сербии — Белград). Гонители веры заключили его в тюрьму, где долго пытали, но так и не добились от него отречения. На суде перед императором Лицинием он обличал языческих богов. Император трижды вызывал святого на суд и заключал в темницу, надеясь, что он отступит от своей веры. Стратоник был тюремным надзирателем и другом Ермила. Видя страшные мучения святого, он не мог удержаться от слез и выдал себя — он тоже был христианином. Его также подвергли мучениям. После истязаний мучеников связали и бросили в Дунай. Тела святых на третий день были найдены христианами на берегу реки и погребены.

Что нужно делать 26 января 2024 года?

Обычно этот день лучше проводить дома.

В этот день положено особое внимание оказать домашним кошкам и собакам.

Говорить в этот день надо тщательно подбирая слова, чтобы никого не обидеть и не выдать ничьих секретов.

Отличный день для помощи другим людям.

Что нельзя делать 26 января 2024 года?

Нельзя спать рядом с кошкой.

Нельзя я ссориться и вступать в конфликты во время общения с людьми.

Нельзя сплетничать и распространять слухи.

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