Ермилов день. Что можно и что нельзя делать 26 января 2024 года

Ермил и Стратоник Сингидонские (Белградские) жили в III—IV вв. еках. Ермил был не просто верующим христианином, но служил диаконом в городе Сингидоне (нынешняя столица Сербии — Белград). Гонители веры заключили его в тюрьму, где долго пытали, но так и не добились от него отречения. На суде перед императором Лицинием он обличал языческих богов. Император трижды вызывал святого на суд и заключал в темницу, надеясь, что он отступит от своей веры. Стратоник был тюремным надзирателем и другом Ермила. Видя страшные мучения святого, он не мог удержаться от слез и выдал себя — он тоже был христианином. Его также подвергли мучениям. После истязаний мучеников связали и бросили в Дунай. Тела святых на третий день были найдены христианами на берегу реки и погребены.