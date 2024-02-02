Энергетики провоцируют появление психологических проблем у детей

Проблемы со здоровьем, вызванные употреблением кофеиносодержащих энергетиков, уже несколько лет являются предметом исследования ученых из разных областей. Как передает FoxNews со ссылкой на обзор, опубликованный британским исследовательским центром общественного здравоохранения Fuce, эти напитки имеют серьезные последствия для здоровья детей.
Так мета-анализ 57 исследований, включающих более 1,2 миллиона субъектов в более чем 21 стране показал, что регулярное употребление энергетических напитков увеличивает риск возникновения проблем психического характера — появления и развития СДВГ, депрессии, тревоги и суицидальных мыслей. Но ученые также подозревают, что существует бесчисленное множество других рисков для здоровья.
Амелия Лейк, ведущий автор исследования, которое проводится и дополняется с 2016 года, добавила, что старается привлечь внимание общественности и политиков к данной проблеме. По ее мнению, эти напитки стоит и вовсе запретить, а не просто ограничить доступ к ним детям и подросткам.
Обзор Fuse — не первое и не последнее исследование с подобными выводами. В исследовании 2013 года, опубликованном Колледжем семейных врачей Канады, был сделан тот же вывод. В докладе отмечается, что энергетические напитки повышают риск почечной недостаточности, респираторных нарушений и даже судорог.
Также недавно представители здравоохранения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предупредили о растущей зависимости от кофеина среди подростков. Агрессивная маркетинговая реклама, включая интеграции блогеров, по мнению ученых, привлекают слишком много внимания детей, но они не предупреждены о таящихся в напитках опасностях.
Например, 350-миллилитровый энергетик по составу почти дважды превышает допустимый предел содержания кофеина, установленный в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Американская медицинская ассоциация, Американская академия детской и подростковой психиатрии и другие эксперты в области здравоохранения по всей стране высказались в поддержку общенационального запрета на продажу энергетических напитков покупателям младше 18 лет.
Недавно эксперт рассказала, в каких напитках содержится кофеин, и как их правильно употреблять.
Олеся Маевская