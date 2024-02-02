Энергетики провоцируют появление психологических проблем у детей

Амелия Лейк, ведущий автор исследования, которое проводится и дополняется с 2016 года, добавила, что старается привлечь внимание общественности и политиков к данной проблеме. По ее мнению, эти напитки стоит и вовсе запретить, а не просто ограничить доступ к ним детям и подросткам.