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Эндокринолог развеяла миф о лечебных свойствах минералки

Полезные свойства минеральной воды сильно преувеличены, притом что наука не находит доказательств лечебного эффекта от этого напитка. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Альбина Комиссарова.
вода
Источник: Freepik

«На этикетках пишут, что минеральная вода полезна при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, кажется, список бесконечен. Но доказательств в науке этому нет», — отметила она в своём телеграм-канале.

Доктор подчеркнула, что пить газированный напиток при гастрите или язве практически бессмысленно. Его можно использовать лишь как примитивный антацид благодаря содержанию соды. Иными словами, напиток поможет нейтрализовать соляную кислоту в желудке. Однако такой метод давно не актуален. Кислотозависимые заболевания сегодня лечатся современными способами, а не только содой, пояснила медик.

Ещё минеральной водой пользуются как раствором солей магния (слабительным), а также она является источником кальция. Однако Комиссарова напомнила, что в минералке слишком много натрия. Поэтому ею нельзя злоупотреблять людям с высоким давлением, почечной или сердечной недостаточностью.