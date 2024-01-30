Эндокринолог развеяла миф о лечебных свойствах минералки

Доктор подчеркнула, что пить газированный напиток при гастрите или язве практически бессмысленно. Его можно использовать лишь как примитивный антацид благодаря содержанию соды. Иными словами, напиток поможет нейтрализовать соляную кислоту в желудке. Однако такой метод давно не актуален. Кислотозависимые заболевания сегодня лечатся современными способами, а не только содой, пояснила медик.