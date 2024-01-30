Эндокринолог развеяла миф о лечебных свойствах минералки

«На этикетках пишут, что минеральная вода полезна при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, кажется, список бесконечен. Но доказательств в науке этому нет», — отметила она в своём телеграм-канале.
Доктор подчеркнула, что пить газированный напиток при гастрите или язве практически бессмысленно. Его можно использовать лишь как примитивный антацид благодаря содержанию соды. Иными словами, напиток поможет нейтрализовать соляную кислоту в желудке. Однако такой метод давно не актуален. Кислотозависимые заболевания сегодня лечатся современными способами, а не только содой, пояснила медик.
Ещё минеральной водой пользуются как раствором солей магния (слабительным), а также она является источником кальция. Однако Комиссарова напомнила, что в минералке слишком много натрия. Поэтому ею нельзя злоупотреблять людям с высоким давлением, почечной или сердечной недостаточностью.