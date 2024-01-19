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02:16 (мск), источник: Российская газета

Эндокринолог Павлова рассказала, как из «совы» превратиться в «жаворонка»

Ученые выяснили, что «сова» в принципе может превратиться в «жаворонка», если придерживаться нескольких рекомендаций. Их в своем Telegram-канале дала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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Источник: Freepik

Во-первых, стоит отказаться от напитков с кофеином (чая, кофе, энергетиков) после 17 часов. Во-вторых, лучше не спать днем.

В-третьих, рекомендуется не использовать телефон за 40−60 минут до сна, особенно когда вы уже лежите в постели. И в-четвертых, надо ложиться спать пораньше.

Она сослалась на исследование, в ходе которого ученые наблюдали за студентами колледжа. Среди них были как «жаворонки», так и «совы». Выяснилось, что у «жаворонков» продолжительность и качество ночного сна были намного лучше, да и в учебе они преуспевали. А вот «совы», вынужденные рано просыпаться на занятия, были в менее выигрышном положении.

«К какому типу относитесь вы, во многом зависит от генетической предрасположенности и хронотипа — потребности тела во сне в определенное время. Долгое время считалось, что этого нельзя изменить, но ученые недооценили влияние поведенческого выбора», — пишет доктор Павлова. И продолжает: в процессе исследования некоторые студенты поменяли привычки и превратились из «сов» в «жаворонков». В результате у них улучшилось качество сна, а средний балл за семестр повысился.

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