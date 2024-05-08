Эндокринолог Павлова назвала надежный способ профилактики деменции

— Если вам регулярно приходится напрягать мозг — решать сложные задачи и креативить, то риск возникновения возрастных проблем с мышлением и памятью становится сильно ниже, — заявила эксперт.
Врач добавила, что такой вывод был сделан на основе исследования порядка семи тысяч представителей 305 разных профессий из Норвегии. В ходе исследования испытуемые проходили различные опросы и тесты, по результатам которых у них проверяли наличие когнитивных нарушения.
По словам эндокринолога самой стимулирующей мозг профессией признали преподавательство, тогда как однообразный ручной труд ученые отнесли к наименее когнитивно требовательным работам. В качестве примера Павлова привела работу курьеров, уборщиков.
Кроме того, уровень образования также играет роль, указала врач. Более высокий его уровень обеспечивал около 60 процентов всего защитного эффекта от деменции. Это еще одно напоминание о том, как важно постоянно учиться и узнавать новое, заключила Павлова в своем Telegram-канале.
В свою очередь заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина рассказала, что профилактике деменции способствует активный образ жизни, в том числе прогулки каждый день без остановки в течение 40 минут.