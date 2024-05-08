Эндокринолог Павлова назвала надежный способ профилактики деменции

Кроме того, уровень образования также играет роль, указала врач. Более высокий его уровень обеспечивал около 60 процентов всего защитного эффекта от деменции. Это еще одно напоминание о том, как важно постоянно учиться и узнавать новое, заключила Павлова в своем Telegram-канале.