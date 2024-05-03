Эндокринолог назвала безопасную дозировку витамина D

А вот с солнечным светом все не так-то просто. Витамин D вырабатывается на открытых участках кожи под воздействием средневолновых UVB-лучей, которые мы получаем только утром и на закате, так как эти лучи достигают поверхности земли, когда солнце находится под углом 35 градусов.