Эндокринолог назвала безопасную дозировку витамина D

Врач-эндокринолог, диетолог «Клиники Фомина» Татьяна Денисова объяснила Здоровью Mail.ru, зачем нам нужно следить за уровнем витамина D и как правильно пополнять.
Витамин D исключительно важен для нашего организма. Основная его функция — контроль кальциево-фосфорного обмена. Он поддерживает необходимые уровни кальция и фосфатов в крови для обеспечения минерализации костной ткани, также имеется доказательная база по внескелетным эффектам витамина D.
Кроме того, этот витамин влияет на модуляцию клеточного роста, нервно-мышечную проводимость, иммунитет и репродуктивное здоровье и течение беременности.
Витамин D поступает в организм двумя путями: из продуктов питания (а также из пищевых добавок), также он может синтезироваться из провитамина в коже под влиянием солнца.
Важно включать в свой рацион продукты, богатые витамином D: рыбий жир, лосось, тунец, сардина, скумбрия, желток, сливочное масло, сыр, грибы шиитаке.
А вот с солнечным светом все не так-то просто. Витамин D вырабатывается на открытых участках кожи под воздействием средневолновых UVB-лучей, которые мы получаем только утром и на закате, так как эти лучи достигают поверхности земли, когда солнце находится под углом 35 градусов.
На большей части территории нашей страны более острый угол падения солнечных лучей, поэтому с ноября по март кожа практически не вырабатывает витамин D. А в крупных городах даже летом большая часть UVB-лучей рассеивается из-за выхлопных газов и смога.
Кроме того, многие сейчас работают из дома или просто очень много работают — и видят солнце в основном в окошко. Именно поэтому важно принимать витамин D дополнительно, несмотря на солнечные весенние деньки.
При приеме добавок с витамином D нужно помнить, что он относится к группе жирорастворимых, которые имеют свойство накапливаться в организме. Слишком высокая концентрация витамина D негативно влияет на нервную систему, иммунитет, ЖКТ, почки, печень и другие органы и системы организма.
Сегодня мы поговорим про безопасные профилактические дозы холекальциферола, то есть солнечного витамина D3.
Для взрослых (старше 18 лет) — это 1000−2000 МЕ, принимать можно натощак или с едой. Возможен прием один раз в неделю, но уже 7000−14000 МЕ. При выборе препарата лучше отдавать предпочтение лекарственным формам, которые продаются в аптеках.
Максимальная безопасная доза для взрослых — это 5000 МЕ в сутки. Обычно назначается людям с ожирением или избыточной массой тела.
При выявленном дефиците витамина D назначаются лечебные дозы, которые подбираются врачом, исходя из индивидуальной ситуации и состояния организма.