Эмоциональные качели. Врач рассказал о главных признаках невроза

Невроз (neurosis) — от греческого слова neuron (в переводе — «нерв»). Это определение ввёл шотландский врач Уильям Каллен в 1776 году. Он назвал неврозом «те поражения чувств и движений, которые зависят не от местного поражения самого органа, а от общего страдания, от которого зависят все вообще движения». Невроз — это пограничное состояние, которое можно обратить вспять, если вовремя принять меры. Когда пора это делать?
Aif.ru рассказал врач-психотерапевт Юрий Вяльба.
Главные симптомы невроза:
— Частые перемены настроения, быстрая утомляемость, апатия, нерешительность, тревожность, раздражительность, плаксивость, депрессия, панические атаки.
— Нерешительность, проблемы в общении, эмоциональное неблагополучие без видимых причин.
— Формирование дефектов характера (хроническое переживание тревоги, навязчивого страха, ритуальность, обидчивость, навязчивое чувство вины).
— Разрушительное поведение, зацикленность на психотравмирующей ситуации.
— Неадекватная самооценка: заниженная или завышенная.
К физическим симптомам невроза относятся:
— Кожный зуд (невротического характера), головные, сердечные боли.
— Расстройство кишечника (синдром раздраженной кишки).
— Нарушение аппетита (переедание или, наоборот, страх еды, булимия).
— Нарушение сна (бессонница, поверхностный сон, кошмары).
Кстати, максимальное информирование пациентов о неврозе (причинах возникновения, способах избавления) — это первый шаг к его лечению. Восполнение дефицита знаний о болезни снижает страх перед ее проявлениями. Невроз перестает быть неясным, пугающим и неконтролируемым явлением.