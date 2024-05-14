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Эмоциональные качели. Врач рассказал о главных признаках невроза

​Невроз — самое частое психическое расстройство, которое возникает под влиянием травмирующих событий. Невроз можно вылечить, если вовремя его распознать. Как это сделать?

Источник: Freepik

Невроз (neurosis) — от греческого слова neuron (в переводе — «нерв»). Это определение ввёл шотландский врач Уильям Каллен в 1776 году. Он назвал неврозом «те поражения чувств и движений, которые зависят не от местного поражения самого органа, а от общего страдания, от которого зависят все вообще движения». Невроз — это пограничное состояние, которое можно обратить вспять, если вовремя принять меры. Когда пора это делать?

Aif.ru рассказал врач-психотерапевт Юрий Вяльба.

Главные симптомы невроза:

— Частые перемены настроения, быстрая утомляемость, апатия, нерешительность, тревожность, раздражительность, плаксивость, депрессия, панические атаки.

— Нерешительность, проблемы в общении, эмоциональное неблагополучие без видимых причин.

— Формирование дефектов характера (хроническое переживание тревоги, навязчивого страха, ритуальность, обидчивость, навязчивое чувство вины).

— Разрушительное поведение, зацикленность на психотравмирующей ситуации.

— Неадекватная самооценка: заниженная или завышенная.

К физическим симптомам невроза относятся:

— Кожный зуд (невротического характера), головные, сердечные боли.

— Расстройство кишечника (синдром раздраженной кишки).

— Нарушение аппетита (переедание или, наоборот, страх еды, булимия).

— Нарушение сна (бессонница, поверхностный сон, кошмары).

Кстати, максимальное информирование пациентов о неврозе (причинах возникновения, способах избавления) — это первый шаг к его лечению. Восполнение дефицита знаний о болезни снижает страх перед ее проявлениями. Невроз перестает быть неясным, пугающим и неконтролируемым явлением.