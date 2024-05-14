Эмоциональные качели. Врач рассказал о главных признаках невроза

Невроз (neurosis) — от греческого слова neuron (в переводе — «нерв»). Это определение ввёл шотландский врач Уильям Каллен в 1776 году. Он назвал неврозом «те поражения чувств и движений, которые зависят не от местного поражения самого органа, а от общего страдания, от которого зависят все вообще движения». Невроз — это пограничное состояние, которое можно обратить вспять, если вовремя принять меры. Когда пора это делать?