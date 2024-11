Эмиру Кустурице исполнилось 70 лет

Кроме того, Кустурица является автором книг «Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra — 10 лет» (2011 год), «Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra» (2019 год), автобиографии «Где мое место в истории?» (2012 год) и других. А в ноябре 2024 года режиссер презентовал автобиографический роман-эссе «Мятежный ангел». «Мне очень важно, что книга, которую я написал три года назад, опубликована у вас. Это один из лучших проектов, которые случились у меня здесь, в России. [В планах] есть книга, близкая к Достоевскому, называется “Инженер легких прогулок”. Я планировал снять по этому сюжету фильм, но на это потребуется много средств. Поэтому только книга», — рассказал он.