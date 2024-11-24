Эмиру Кустурице исполнилось 70 лет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, которому в воскресенье исполняется 70 лет, в беседе с ТАСС сообщил, что впервые отметит свой юбилей в кругу друзей. Обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» отметил, что чувствует себя на 55 лет, потому что много занимается спортом и готовится снять «один из лучших своих фильмов».
«Мне исполняется 70 лет. Но могу сказать, что чувствую я себя на 55. Физически я себя так ощущаю, потому что много занимаюсь спортом, а ментально — потому что пишу и готовлюсь к съемкам. Очень долгое время я ничего не снимал, но сейчас в России делаю один из лучших своих фильмов, в основу которого ляжет произведение Достоевского», — поделился сербский режиссер, отметив, что называться эта картина будет «Как я не снял “Преступление и наказание”.
По его словам, он никогда не праздновал свои дни рождения в кругу друзей, этот год станет исключением. «Позади 70 лет жизни, сколько впереди — неизвестно. Как сказал мне один священник, это не много и не мало. И надо заметить, я счастлив, что я жив. Я благодарен за все события моей жизни, даже трагические. Мы ведь потеряли родину, Югославию. Я там потерял свой дом. Но построил новый», — продолжил Эмир Кустурица. Режиссер считает распад Югославии одной из величайших трагедий прошлого века. Во время войны в Боснии и Герцеговине он выступал переговорщиком. Он также считает, что «союз между российским и сербским народом является единственной гарантией сохранения территориальной целостности Сербии».
Режиссер отметил, что его жизнь является многогранной и динамичной. «В ней было все — литература, музыка, фильмы», — сказал он. Так, помимо кино, Кустурица 25 лет был гитаристом фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. Вместе с ней он писал саундтреки к своим фильмам. Песни из фильма «Время цыган» стали основой для рок-оперы, премьера которой прошла в 2007 году в Париже и затем шла с успехом во многих странах. Ранее Кустурица сообщил, что перестал выступать с группой два года назад. «Последние концерты прошли в Париже и в России. Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось. Мы играли 25 лет, но сейчас все закончено», — сказал он.
Кроме того, Кустурица является автором книг «Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra — 10 лет» (2011 год), «Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra» (2019 год), автобиографии «Где мое место в истории?» (2012 год) и других. А в ноябре 2024 года режиссер презентовал автобиографический роман-эссе «Мятежный ангел». «Мне очень важно, что книга, которую я написал три года назад, опубликована у вас. Это один из лучших проектов, которые случились у меня здесь, в России. [В планах] есть книга, близкая к Достоевскому, называется “Инженер легких прогулок”. Я планировал снять по этому сюжету фильм, но на это потребуется много средств. Поэтому только книга», — рассказал он.
О «мятежном ангеле» и его ощущении времени
На счету режиссера уже более 20 художественных и телевизионных фильмов. В последние годы он говорил о намерении экранизировать несколько произведений русской классики. По его задумке, помимо адаптаций романов «Преступление и наказание» Федора Достоевского, он хочет экранизировать «Казаки» Льва Толстого и «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Николая Гоголя. Кустурица также поделился, что у него в планах снять картину по роману «Лавр» писателя Евгения Водолазкина, который вышел в 2012 году. Сам писатель, впервые выступающий сценаристом в этом проекте, сообщил ТАСС, что Кустурица одобрил предварительную версию сценария.
На вопрос о том, как режиссеру удается все успевать, он ответил: «Жизнь коротка, но времени много. Как мне кажется, когда соприкасаешься с искусством, пишешь или читаешь, появляется другое время, не биологическое. И это время надо уловить, почувствовать. Я его получил, и жизнь продолжается», — заключил он.
Кустурица дебютировал в полнометражном кино в 27 лет с драмой «Ты помнишь Долли Белл?» о проблемах боснийской молодежи 1960-х годов. Она была показана на Международном кинофестивале в Венеции и удостоилась приза «Золотой лев» как лучший дебютный фильм. Затем едва ли не каждая его картина становилась событием и отмечалась наградами престижных кинофестивалей.
Так, в 1985 году на экраны вышла лента «Отец в командировке», в которой показана жизнь одной семьи в послевоенной Югославии в годы цензуры и репрессий. Семейная драма развивается на глазах шестилетнего мальчика и показана через его восприятие. Картина принесла 30-летнему режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля (1985 год), приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI (1986 год) и номинацию на «Оскар» (1986 год). А в 1989 году Кустурица получил приз Каннского кинофестиваля в категории «Лучший режиссер» за драму «Время цыган» («Дом для повешения»). Эта лента стала первым в истории фильмом о цыганах на цыганском языке.