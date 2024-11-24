Эмиру Кустурице исполнилось 70 лет

Режиссер отметил, что его жизнь является многогранной и динамичной. «В ней было все — литература, музыка, фильмы», — сказал он. Так, помимо кино, Кустурица 25 лет был гитаристом фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra. Вместе с ней он писал саундтреки к своим фильмам. Песни из фильма «Время цыган» стали основой для рок-оперы, премьера которой прошла в 2007 году в Париже и затем шла с успехом во многих странах. Ранее Кустурица сообщил, что перестал выступать с группой два года назад. «Последние концерты прошли в Париже и в России. Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось. Мы играли 25 лет, но сейчас все закончено», — сказал он.