Эмир Кустурица снимет в России фильм по произведениям Достоевского

Режиссер Эмир Кустурица объединит сюжеты романов «Преступление и наказание» и «Идиот» Федора Достоевского в одной экранизации. Предстоящий фильм получит название «Преступление без наказания» и будет снят в Санкт-Петербурге и Сибири. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления постановщика, сделанные во время Всемирного фестиваля молодежи.