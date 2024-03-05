Эмир Кустурица снимет в России фильм по произведениям Достоевского

Режиссер Эмир Кустурица объединит сюжеты романов «Преступление и наказание» и «Идиот» Федора Достоевского в одной экранизации. Предстоящий фильм получит название «Преступление без наказания» и будет снят в Санкт-Петербурге и Сибири. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявления постановщика, сделанные во время Всемирного фестиваля молодежи.
Кустурица отметил, что картина будет представлять собой «комбинацию» двух литературных произведений и может получиться «социально релевантным фильмом».
В будущем режиссер также планирует приступить к экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр» и снять фильм по произведению Николая Гоголя. Однако в последнем случае он пока еще не решил, какую конкретно работу писателя будет экранизировать.
«Будут ли это “Мертвые души” или “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”, не знаю», — сказал Кустурица.
Во время выступления на фестивале режиссер также рассказал, что русская культура оказала на него большое влияние, и назвал Москву лучшим городом в мире.
Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской. Среди его самых известных киноработ — «Время цыган», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо», «Завет», «По млечному пути».