Эмир Кустурица экранизирует повесть Льва Толстого «Казаки»

«Моя идея — сделать в новом мире некий русский триптих, три фильма. Первый называется “Инженер легких прогулок”, это моя современная версия Достоевского. Потом будет Гоголь — “Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”. Я думаю, что сейчас это очень важно сделать. Третий фильм будет по “Казакам” Льва Николаевича Толстого», — цитирует Кустурицу ТАСС.
Режиссер допустил, что задуманная трилогия и экранизация романа Евгения Водолазкина «Лавр» станут заключительными работами в кино.
Что касается музыкальной карьеры Кустурицы, он попрощался со сценой в прошлом году. В составе своей группы The No Smoking Orchestra артист отыграл заключительные концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
The No Smoking Orchestra по праву называются «самыми неутомимыми гастролерами Восточной Европы». История фолк-рок-группы берет свое начало в конце 90-х с записи саундтрека к комедии Кустурицы «Черная кошка, белый кот» (1998).