Эмир Кустурица экранизирует повесть Льва Толстого «Казаки»

«Моя идея — сделать в новом мире некий русский триптих, три фильма. Первый называется “Инженер легких прогулок”, это моя современная версия Достоевского. Потом будет Гоголь — “Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”. Я думаю, что сейчас это очень важно сделать. Третий фильм будет по “Казакам” Льва Николаевича Толстого», — цитирует Кустурицу ТАСС.