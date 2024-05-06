Эмили Блант тошнило после поцелуев с некоторыми голливудскими актерами

За время работы в кино Эмили Блант не раз целовалась с коллегами, в том числе с Мэттом Деймоном, Киллианом Мерфи и Райаном Гослингом. Однако, по словам знаменитости, у нее не со всеми случалась «химия». Когда ведущий Говард Стерн спросил актрису, тошнило ли ее после поцелуев с кем-то из звезд, она ответила утвердительно.