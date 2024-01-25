Элтон Джон выпустит книгу о своем последнем туре

«Создавать эту книгу и вспоминать о людях и местах, которые сформировали невероятную главу в моей жизни, было прекрасно. Помимо историй не только об этом туре, но и обо всей моей карьере, я включил неизданные фотографии и памятные вещи, которые, надеюсь, дадут вам невиданное ранее представление о моей гастрольной жизни», — написал Элтон Джон в соцсетях.
Тур Farewell Yellow Brick Road стартовал в 2018 году. Элтон дал 330 концертов в Европе и США, последний из них состоялся в прошлом июле в Стокгольме. Масштабные гастроли принесли артисту более 900 миллионов долларов.
Ранее певец получил «Эмми» за свой концерт Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium. Теперь Элтон имеет статус ЭГОТ: это означает, что в коллекции у исполнителя как минимум одна награда «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».