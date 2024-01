Элтон Джон выпустит книгу о своем последнем туре

Британский музыкант Элтон Джон выпустит мемуары о своем пятилетнем прощальном туре Farewell Yellow Brick Road: Memories of My Life on Tour. В книгу войдут эксклюзивные фото из закулисья гастролей. Издание увидит свет 24 сентября силами диснеевского издательства Hyperion Avenue.