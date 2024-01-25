Элтон Джон выпустит книгу о своем последнем туре

«Создавать эту книгу и вспоминать о людях и местах, которые сформировали невероятную главу в моей жизни, было прекрасно. Помимо историй не только об этом туре, но и обо всей моей карьере, я включил неизданные фотографии и памятные вещи, которые, надеюсь, дадут вам невиданное ранее представление о моей гастрольной жизни», — написал Элтон Джон в соцсетях.