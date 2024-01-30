Элтон Джон и Берни Топин получат Гершвиновскую премию

«Я пишу песни с Берни уже 56 лет, и мы никогда не думали, что однажды нам дадут эту премию. Для двух британцев это невероятная честь получить такое признание», — цитирует Элтона People.
Хиты, которые музыкант написал на стихи Берни Топина, — Goodbye Yellow Brick Road, Don’t Let the Sun Go Down on Me, Bennie and the Jets, Your Song, Rocket Man, Tiny Dancer и другие.
Гершвиновская премия была учреждена в 2007 году Библиотекой Конгресса США. Обладателями награды в разные годы были Пол Саймон, Стиви Уандер, Пол Маккартни, Билли Джоэл, Тони Беннетт и другие.
Ранее в этом месяце Элтон Джон приобрел ЭГОТ-статус. Это означает, что в коллекции у исполнителя как минимум одна награда «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».