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Элтон Джон и Берни Топин получат Гершвиновскую премию

Певец Элтон Джон и его сонграйтер Берни Топин получат Гершвиновскую премию Библиотеки Конгресса за вклад в популярную песню. Церемония награждения пройдет 20 марта в Вашингтоне.
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Источник: AP 2023

«Я пишу песни с Берни уже 56 лет, и мы никогда не думали, что однажды нам дадут эту премию. Для двух британцев это невероятная честь получить такое признание», — цитирует Элтона People.

Хиты, которые музыкант написал на стихи Берни Топина, — Goodbye Yellow Brick Road, Don’t Let the Sun Go Down on Me, Bennie and the Jets, Your Song, Rocket Man, Tiny Dancer и другие.

Гершвиновская премия была учреждена в 2007 году Библиотекой Конгресса США. Обладателями награды в разные годы были Пол Саймон, Стиви Уандер, Пол Маккартни, Билли Джоэл, Тони Беннетт и другие.

Ранее в этом месяце Элтон Джон приобрел ЭГОТ-статус. Это означает, что в коллекции у исполнителя как минимум одна награда «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони».