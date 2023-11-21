Экстрим с комфортом. Что заповедники и нацпарки построили для туристов

Больше 12 млн туристов посетили заповедники, национальные парки и другие особо охраняемые природные территории (ООПТ) с начала этого года. Поток по сравнению с 2018 годом удвоился. За этим стоит кропотливая работа администрации учреждений, которые одновременно решают две задачи: сохранить уникальную природу и показать ее красоты как можно большему числу путешественников. В этом им помогает национальный проект «Экология». В его рамках удается делать вроде бы довольно простые вещи. Но именно появление новых визит-центров, аилов, лестниц, настилов, троп и другой инфраструктуры позволяет увеличивать число посетителей заповедных мест.

Суммарная площадь всех ООПТ в России за последнее время увеличилась до 5,4 млн га.

Острые крыши

Национальный парк «Сайлюгемский» в высокогорном селе Кош-Агач Республики Алтай — такое место, куда просто так не попадешь. Долгий путь по одной из самых красивых дорог России — Чуйскому тракту — подразумевает как минимум одну ночевку в нацпарке. Раньше здесь было только семь номеров для приема гостей, рассказал директор ООПТ Денис Маликов. Теперь к ним добавились еще два аила.

Аил — традиционное для горного Алтая жилище. Это деревянный сруб с заостренной крышей, в центре которого расположен очаг для приготовления пищи. Туристический аил очень напоминает традиционный, но намного более комфортный. В нем есть четыре удобных спальных места, душ, туалет, кухня с плитой и посудой и остальные удобства, привычные цивилизованному человеку.

По условиям жизни Кош-Агач приравнен к Крайнему Северу, так что комфорт в этих местах — вещь исключительная. Теперь он доступен всем путешественникам. Скоро к их услугам будет открыт визит-центр в селе Рыбалка, появится возможность добраться до самых отдаленных мест парка на автомобилях повышенной проходимости и снегоболотоходах — четыре новых транспортных средства появятся здесь в самое ближайшее время.

Кроме того, в селе Кош-Агач этой зимой должны завершить обустройство банного комплекса. Все это — тоже часть реализации нацпроекта «Экология».

Тропой прирастать будет

Экологическая тропа, проложенная по Перовскому кластеру национального парка «Шушенский бор» в Красноярском крае — не просто настил из досок, по которому удобно перемещаться в любое время года людям любого возраста и уровня мобильности. Вокруг нее строятся инфраструктура и программы посещения нацпарка. Например, сказочная экскурсия или познавательный маршрут «Живые уроки в Берендее».

«Я раньше посещал дендрарий, конечно, все здесь было совершенно иначе, не так наполнено, — признает местный житель Игорь Заваруев. — Недавно, когда открылась сказочная экскурсия, мы с друзьями привели сюда детей. Интересно было всем, взрослым тоже бывает полезно погрузиться в атмосферу наших русских сказок и почувствовать себя ребенком. Тропа обустроена очень качественно, по настилам удобно ходить, везде расставлены информационные стенды, можно даже узнать, какого роста разные животные. В общем, нам понравилось».

Чтобы всем гостям парка на новой тропе было интересно, ее оснастили интерактивными объектами. Среди них ростомер или модуль с вращающимися блоками, из которых можно сложить фотографию животного, растения или пейзаж нацпарка.

Вертикальные решения

Памятник природы пещера Большая Усть-Катавская в Челябинской области раньше был доступен только самым отчаянным путешественникам. Вход в подземелье расположен на обрывистом берегу реки. Добраться до этого места хоть по воде, хоть на машине могли все, а вот одолеть склон решались немногие.

Теперь же вдоль склона оборудована многоуровневая металлическая лестница с площадками, на которых можно или отдохнуть, или полюбоваться открывающимся пейзажем. После этого пещера стала доступной для посещения простым туристам, а не только буйным молодцам или хорошо экипированным спелеологам.

«Узнали из соцсетей, что здесь построили экотропу, и приехали посмотреть, — поделился турист Василий Куликов. — Всё так здорово! Такое капитальное строение! Мы, конечно, приезжали сюда, когда здесь ничего не было, просто постояли на утёсе, посмотрели окрестности, а сейчас можно спокойно всей семьёй спуститься к пещере. Я помню, когда-то давно спускался к пещере, но она была высоко, трудно было до неё добраться».

Wi-Fi на Столбах

Подняться на Ленские столбы, не теряя связь с миром, позволит новая экологическая тропа, которую сейчас обустраивают в этом нацпарке Якутии. Пологая, освещенная, с площадками для отдыха, оборудованная системой видеонаблюдения и точками доступа к Wi-Fi, она позволит подняться на вершину Ленских столбов даже туристам со слабым здоровьем и плохой физической подготовкой. Длина маршрута в одну сторону составит три километра.

«При подъеме по новой экотропе туристам будет постепенно открываться вид сверху на Ленские столбы и реку Лену, — рассказала Виолетта Засимова, пресс-секретарь национального парка “Ленские столбы”. — Новая экотропа более пологая, чем действующая тропа. Она более комфортна для подъема наверх, ее будут чаще выбирать туристы пожилого возраста, с детьми, а также люди с минимальной физической подготовкой».

Для более спортивных туристов предусмотрена вторая тропа, ее оборудованием займутся на следующем этапе проведения работ в рамках нацпроекта «Экология».