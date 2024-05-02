Эксперты заявили, что в полярных кратерах Луны достаточно воды для обеспечения экспедиций

Индия в последнее время активно развивает национальные космические программы, в том числе лунную. 23 августа 2023 года спускаемый модуль индийской миссии «Чандраян-3» успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне — после СССР, США и Китая. Южноазиатская республика также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. В октябре 2024 года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал космическое ведомство страны к 2040 году доставить на Луну первую экспедицию индийских астронавтов.