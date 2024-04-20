Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне

«Большинство опрошенных считают, что если учтены все условия: подобрано нужное мясо, блюдо заботливо приготовлено собственными руками для любимых людей, — то такого шашлыка можно съесть столько, сколько душе угодно… “Предела нет”, — абсолютно честно сказали 40% россиян. Четверть за раз готовы съесть максимум 350 граммов, каждый пятый — не более 200 граммов, а 12% могут осилить до полкило», — говорится в исследовании, в котором приняли участие более тысячи человек.
При этом, по мнению респондентов, лучше всего для этого блюда подходит свинина. На втором месте — курица и индейка, также в тройке лидеров баранина. Замыкают топ-5 говядина и разные виды рыбы. А порядка 5% отметили, что если и едят шашлык, то только из овощей или грибов.
«В вопросе приготовления шашлыка борьбы среди ответов не получилось: 69% не доверяют такое важное дело никому постороннему и готовят их с нуля сами или с семьей, ведь “так вкуснее”. Лишь каждый десятый признался, что ему не хочется выбирать мясо и копаться в углях, поэтому он покупает готовое блюдо. А вот каждый пятый занял компромиссную позицию между двумя полюсами: 20,6% респондентов приобретают уже замаринованное мясо, экономя время, но в удовольствии разжигания костра и жарки мяса отказать себе не могут», — также выяснили эксперты.
В свою очередь в качестве главного дополнительного ингредиента, который должен сделать шашлык еще вкуснее, россияне назвали приятную компанию. Все остальные дополнения, в том числе соус, лук и бокал вина, оказались менее востребованными.