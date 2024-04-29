Эксперты рассказали о способах экономии в отпуске

«Вторым шагом определите для себя наиболее приоритетные траты и те, которые можно сократить. При этом важно распределить средства на бытовые нужды таким образом, чтобы не лишать себя привычного комфорта. Например, в отпуске вы ежедневно отдыхаете на пляже, на котором покупаете вареную кукурузу за 250 рублей, при том что в магазине около вашего отеля она стоит 50 рублей. В разрезе длительного отпуска эта сумма может стать достаточно весомой. А вот оплату номера в отеле около моря вы сократить не можете, поэтому относим это к приоритетным тратам», — объяснила Притыко.