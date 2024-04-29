Эксперты рассказали о способах экономии в отпуске

«Один из самых распространенных советов по поводу планирования бюджетного отпуска — планировать его заранее. Так можно лучше сэкономить на стоимости дороги, воспользовавшись акциями, и на проживании, согласно условиям раннего бронирования. Время отдыха тоже лучше выбирать с учетом параметра цены и качества», — сказал основатель и генеральный директор российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ. РУ Алексей Черепахин.
PR-директор цифрового финансового сервиса Lime Диана Притыко также рекомендовала проанализировать предстоящие на отпуск траты. Она посоветовала составить отдельный детализированный список бюджета и расходов, сравнить их соотношение. Для этого можно использовать как таблицы Excel, так специальные мобильные приложения.
«Вторым шагом определите для себя наиболее приоритетные траты и те, которые можно сократить. При этом важно распределить средства на бытовые нужды таким образом, чтобы не лишать себя привычного комфорта. Например, в отпуске вы ежедневно отдыхаете на пляже, на котором покупаете вареную кукурузу за 250 рублей, при том что в магазине около вашего отеля она стоит 50 рублей. В разрезе длительного отпуска эта сумма может стать достаточно весомой. А вот оплату номера в отеле около моря вы сократить не можете, поэтому относим это к приоритетным тратам», — объяснила Притыко.
В свою очередь, Черепахин добавил, что если турист принял решение отдыхать в сезон, то он может рассмотреть не самые популярные курорты. Кроме того, путешествие на автомобиле до места отдыха позволяет значительно сэкономить не только на билетах «туда-обратно», но и экскурсиях. Если же нет авто, то стоит обратить внимание на маршруты общественного транспорта, ведь они также довозят до большинства достопримечательностей.
«Старайтесь снимать жилье так, чтобы в нем можно было готовить — это поможет вам не только сэкономить на кафе, но и, возможно, сбережет желудок от некачественного общепита», — посоветовал эксперт.
В то же время генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев отметил: чтобы сэкономить на отдыхе, нужно иметь карты различных программ лояльности и бонусов — быть участником приорити авиакомпаний, иметь карты банков, сотрудничающих с авиакомпаниями; следить за распродажами авиакомпаний.
«Билеты лучше всего покупать на распродаже от авиакомпаний. Поэтому желательно быть участником программ лояльности. Вы быстрее узнаете о распродажах из информационных рассылок
По его словам, горящие туры актуальны только на безвизовые направления или если у туриста уже есть виза.
Чтобы сэкономить деньги на самом отдыхе, стоит взять отель с полупансионом и заменить экскурсии самостоятельными поездками, считает Матвеев.
Ранее, 25 апреля, сообщалось, что отпуск на лето текущего года запланировали 68% россиян. Это следует из результатов исследования «Сбер Страхования жизни» и сервиса «Работа.ру». При этом среди тех, кто планирует путешествовать, 72% хотят посетить разные места в России. Также среди направлений для отпуска респонденты назвали Азию и Европу (по 4%), Ближний Восток (2%), Южную Америку, Африку и отдельные острова (по 1%). В среднем россияне оценили размер необходимых на летний отпуск накоплений в 123,6 тыс. рублей.