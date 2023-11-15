Эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры для здоровья

При регулярном потреблении красная икра укрепляет кости, волосы и ногти, поэтому ее полезно есть людям, которые предрасположены к заболеваниям опорно-двигательного аппарата и беременным женщинам.

Также этот продукт является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует давление, выводит из организма плохой холестерин. Икра полезна для профилактики атеросклероза, повышает уровень гемоглобина в крови, предотвращает развитие рахита, улучшает зрение и повышает потенцию.

Однако, как и любой морепродукт, икра может вызвать аллергию, поэтому вводить ее рацион следует осторожно и небольшими порциями. Она противопоказана при индивидуальной непереносимости и может навредить людям, страдающим заболеваниями почек или мочекаменной болезнью. Это объясняется высоким содержанием соли.

В день, по мнению специалиста, следует съедать не более пяти ложек красной икры, причем не в ежедневном режиме, а не чаще одного-двух раз в неделю. В противном случае человеку грозят проблемы с пищеварением.

Напомним, самой популярной в России считается икра горбуши, а самой редкой — икра чавычи. Причем икра лососевых бывает двух сортов, для каждого из которых установлены свои стандарты.