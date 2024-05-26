Эксперты рассказали о новых трендах на рынке аренды загородных домов

«Недавно подобный тренд сформировался на вторичке в объектах бизнес-класса, когда молодые семьи снимали квартиры для того, чтобы выбрать тот ЖК, где они хотят жить. Сейчас эта тенденция “переехала” на загородные объекты. Люди хотят пожить за городом в определенной локации, чтобы понять, как им удобно, для того чтобы в последующем принять решение о покупке», — сообщила Дымова.