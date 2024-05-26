Эксперты рассказали о новых трендах на рынке аренды загородных домов

Недавно на вторичном рынке в объектах бизнес-класса появилась любопытная тенденция — молодые семьи снимали квартиры на короткий срок, до трех месяцев, чтобы понять, подойдет ли им жилье для постоянного проживания. Если все устраивало, арендаторы потом старались купить приглянувшиеся «квадраты». Уходящей весной, по мнению экспертов, этот необычный тренд «переехал» на загородный рынок Подмосковья.
Свежие ветры
Как рассказал «МК» руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, по итогам трех недель мая загородные дома остаются самыми популярными среди загородных объектов для долгосрочной аренды в Подмосковье и составляют 68,8% от общего спроса — это на 3,1 п.п. больше, чем в мае 2023-го. Доля спроса на аренду дач составляет 23,3% (против 26% в прошлом мае), коттеджи в Московской области рассматривают в 6% случаев, а таунхаусы — в 2%.
По оценке эксперта, средняя арендная ставка загородной недвижимости в Московском регионе (дома, дачи, коттеджи и таунхаусы) составляет 70 тыс. руб. в месяц. Аренда дачи или дома обойдется в 38 тыс. и 75 тыс. руб. соответственно, таунхаусов и коттеджей — в 130 тыс. и 150 тыс. руб.
Большинство арендаторов предпочитают снимать готовые дома с обязательным набором инфраструктуры и оборудования (вода, свет, газ, канализация или септик), — сообщила «МК» директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. С ее слов, в числе обязательных приоритетов числится хороший подъезд. Желательно, асфальтированная дорога.
Большим спросом пользуются дома с тремя и более комнатами, с большой кухней-гостиной и участком. В основном востребованы территории, засаженные газоном, без сложных малых архитектурных форм.
Очень популярны и небольшие дачи площадью шесть соток. «Но они зачастую на площадки не выходят, потому что сдаются “своим”. То есть председатели садовых товариществ сдают дома своим друзьям, знакомым. Как правило, они передаются из рук руки или ротируются в рамках одного или нескольких соседних садовых товариществ», — отметила Дымова.
«Зачастую одни и те же дома предлагаются как на длительный период, так и только на летние месяцы. Но нужно учитывать, что стоимость аренды только на лето всегда дороже на 15−20%, чем на длительный срок», — заметила руководитель департамента аренды «Миэль» Мария Жукова.
Популярные направления
По мнению Каменева, в мае пользователи наиболее активно интересовались долгосрочной арендой загородной недвижимости в следующих направлениях Подмосковья: Домодедово (70 тыс. руб. в месяц), Красногорск (300 тыс. руб.), Истра (75 тыс. руб.), Чехов (65 тыс. руб.) и Подольск (60 тыс. руб.). По этим направлениям зафиксировано самое большое количество контактов с объявлениями на специализированной платформе.
Как всегда, арендаторов больше всего интересуют объекты на севере и северо-западе столицы, до 50 км от МКАД. Чуть меньше запросов на южное и юго-западное направления (Киевское, Можайское, Каширское шоссе). Также большим спросом пользуются Дмитровка и Ярославка. Арендаторы высокого ценового сегмента чаще всего интересуются локациями рядом с чистыми водоемами.
Из новых приоритетов арендаторов Юлия Дымова выделила открытие новых станций МЦД: «Для людей сейчас принципиально важна альтернативная транспортная доступность или максимально незагруженные шоссе для того, чтобы можно было быстро приезжать и работать в городе. Это связано с тем, что многие московские компании сохранили дистанционный режим работы для сотрудников, просто “удаленка” стала вариативной и комбинированной. Т.е. людям в любом случае приходится приезжать в город».
«Арендатор помолодел»
По словам Жуковой, в настоящий момент больше всего запросов на летнюю аренду дач поступает от семей с маленькими детьми и домашними питомцами. Обычно их интересуют объекты со средним бюджетом 50−100 тыс. руб. в месяц.
«Мы всегда говорили, что подбирать домик на лето нужно начинать заранее. Первые звонки появлялись еще в феврале. Похоже, что предстоящий летний сезон будет активнее прошлогоднего», — говорит Жукова.
При этом, с ее слов, большинство арендаторов загородных объектов пытаются их искать самостоятельно, что называется, «ногами». И так тоже было всегда. Найдя однажды подходящую дачу на лето, в следующие годы арендатор уже общается с собственником напрямую.
«Этот сегмент рынка достаточно большой, но он полностью выпадает из аналитики. Поэтому мы ориентируемся только на те данные, которые видим в рекламе на маркетплейсах или в собственной базе», — пояснила эксперт.
На взгляд Юлии Дымовой, сегодня арендатор «помолодел». Молодые двадцатипятилетние папы и мамы с маленькими детьми все чаще рассматривают варианты аренды загородных домов для «пробы». Т.е. «тренировочные» дачи все чаще рассматриваются ими как потенциальный объект для приобретения.
«Недавно подобный тренд сформировался на вторичке в объектах бизнес-класса, когда молодые семьи снимали квартиры для того, чтобы выбрать тот ЖК, где они хотят жить. Сейчас эта тенденция “переехала” на загородные объекты. Люди хотят пожить за городом в определенной локации, чтобы понять, как им удобно, для того чтобы в последующем принять решение о покупке», — сообщила Дымова.
Советы по делу
Тем, кто по каким-то причинам не успел забронировать дачу на лето, Юлия Дымова советует расширить круг поиска. Во-вторых, по ее мнению, можно попробовать временно снять в аренду объекты, которые стоят в продаже. Есть ещё третий вариант — опросить председателей садовых товариществ и ТСН, руководителей управляющих компаний в организованных коттеджных посёлках. Они наверняка знают, какие дома долго пустуют.
Еще один эффективный вариант — сделать запрос на поиск на специализированных площадках и агрегаторах.
При выборе загородной недвижимости в первую очередь стоит ориентироваться на цели найма, считает Каменев. Если дом, дачу, коттедж или таунхаус планируется арендовать на длительный срок, например, на все лето, то стоит выбирать более комфортабельные объекты.
«Некоторые москвичи в высокий сезон не успевают найти подходящий вариант в Подмосковье и арендуют объекты в других близлежащих областях. Для тех, кто опоздал с поиском загородного объекта на лето, есть большой выбор домов для посуточной аренды», — добавил эксперт.
Поэтому обязательно нужно попросить показать оригиналы документов на право собственности и паспорт собственника или нотариально заверенную доверенность от владельца.
Также необходимо внимательно изучить, насколько объявление соответствует реальной жизни. Иначе может получиться ситуация, когда такие приятные бонусы, как «лес рядом» или «озеро в шаговой доступности», на самом деле оказываются в 10 км.
Не стесняйтесь обговорить и другие нюансы. К примеру, планирует ли собственник приезжать на каждые выходные и проживать на даче одновременно с арендатором?
«Один мой клиент ранее пробовал снимать дачу самостоятельно, но несколько раз подряд владелец переносил показ по разным причинам. В итоге выяснилось, что он ждал, когда ветер будет дуть в определенном направлении: рядом был мусорный полигон, который источал неприятный запах, когда ветер дул в сторону этого СНТ, — добавила Жукова. — И самое главное — в подписанном договоре должны быть четко прописаны схемы платежей: за что платит собственник, а за что арендатор. Обязательно сделайте опись вещей в доме и строений на участке, иначе возможны неприятные сюрпризы в виде обвинений в краже какой-нибудь лестницы или тачки».