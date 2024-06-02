Эксперты рассказали о методе «30−30−30» для похудения и оздоровления

У многих людей завтрак состоит из тостов, хлопьев, выпечки или других углеводов. Из-за этого в нем почти нет белка, поэтому употребление 30 г белка в течение 30 минут после пробуждения поможет увеличить общее его потребление, зарядит энергией и позволит съесть меньше калорий в течение дня.